Trump machte Europa blind – jetzt baut Rheinmetall Spion-Satelliten für Berlin

Die Satelliten sollen in Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen Iceye entstehen, das auf Radartechnik spezialisiert ist und hochauflösende Bilder bei jedem Wetter ermöglicht. Branchenkenner schätzen den Auftragswert auf rund drei Milliarden Euro. Noch offen ist, ob Rheinmetall oder die Bundeswehr selbst den Betrieb übernimmt. Mit 40 Einheiten wäre es eine der größten Radar-Satellitenkonstellationen der Welt.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht nach Informationen des Handelsblatt vor dem ersten Weltraumauftrag seiner Geschichte. Der Vertrag über eine Radar-Satellitenkonstellation für die Bundeswehr gilt laut drei mit der Sache vertrauten Personen als "unterschriftsreif". "Der Plan ist es, der Bundeswehr in den kommenden zwei Jahren 40 sogenannte Low-Earth-Orbit-Satelliten zu liefern", sagte CEO Armin Papperger im Handelsblatt-Podcast Disrupt.

Das Projekt wird derzeit vom Beschaffungsamt der Bundeswehr geprüft, eine Genehmigung gilt als wahrscheinlich. Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll noch in diesem Jahr zustimmen. Hintergrund ist der Strategiewechsel der Bundeswehr, eigene Aufklärungsfähigkeiten im All aufzubauen – auch aus Sorge vor politischer Abhängigkeit. Als US-Präsident Donald Trump im März der Ukraine zeitweise die Satellitenaufklärung entzog, sei die Bundeswehr "praktisch blind" gewesen, berichtet ein Insider. Kurz darauf gründete Rheinmetall mit Iceye ein Joint Venture.

Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte bereits Investitionen von 35 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren für Weltraum- und Aufklärungssysteme an. Mit der Rheinmetall-Iceye-Konstellation soll eine zentrale „Informationsgewinnungslücke“ geschlossen werden. Iceye-Satelliten können laut Hersteller Objekte von bis zu 25 Zentimetern Größe erkennen.

Die Fertigung erfolgt in Neuss, wo Rheinmetall bisher zivile Autokomponenten herstellte. Das Unternehmen hält 60 Prozent an dem Gemeinschaftsprojekt, Iceye 40 Prozent. Die Satelliten arbeiten mit Synthetic Aperture Radar (SAR), das selbst bei Dunkelheit oder Bewölkung gestochen scharfe Bilder liefert.

Den Aufbau verantwortet die 2024 gegründete Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum (CIR) unter Vizeadmiral Thomas Daum. Die gewonnenen Daten sollen auch der Ukraine zugutekommen – mit Zustimmung des Verteidigungsministeriums.

Für Rheinmetall markiert der Auftrag einen strategischen Schritt: Das Unternehmen will sich als Daten- und Informationsdrehscheibe im Gefechtsfeld positionieren. "Wir sehen in der Integration der Space-Kompetenzen einen zentralen Baustein für die digitale Transformation der Verteidigung", erklärte Timo Haas, Digitalchef von Rheinmetall. Langfristig plant der Konzern, weitere Satellitenkonstellationen für Kommunikation und Erdbeobachtung zu entwickeln.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 1.769EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!