    Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu

    • Sanofi-Aktien steigen um 2,6% auf 88,89 Euro.
    • Kurs bricht über obere Begrenzung der Seitwärtsspanne.
    • Analysten erwarten profitables Wachstum im nächsten Jahr.
    PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Sanofi haben am Freitag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt zog der Kurs um 2,6 Prozent auf 88,89 Euro an. Sie brach damit über die obere Begrenzung der Seitwärtsspanne der vergangenen Monate nach oben aus.

    Die Analysten von Jefferies sprachen von einem etwas besser als erwarteten Umsatz im dritten Quartal. Noch deutlicher habe der Gewinn je Aktie die Schätzungen übertroffen. Die Experten von JPMorgan verwiesen auf die Aussagen für das kommende Jahr. Diese deuteten auf profitables Wachstum hin./mf/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 88,75 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 108,56 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,45 %/+36,24 % bedeutet.






