Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 88,75 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 108,56 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,45 %/+36,24 % bedeutet.