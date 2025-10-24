ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro
- Jefferies stuft Safran auf "Buy" mit 350 Euro Ziel.
- Quartalsumsätze über Erwartungen, Prognose angehoben.
- Jahresziele stimmen mit Konsensschätzungen überein.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Quartalsumsätzen und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in einer ersten Reaktion. Die trotz der Auswirkungen der US-Zollpolitik angehobenen Jahresziele seien nun im Einklang mit den Konsensschätzungen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 302,4 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +5,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,37 %.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 128,23 Mrd..
SAFRAN zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 342,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 370,00EUR was eine Bandbreite von +5,89 %/+22,44 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 350 Euro