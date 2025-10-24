ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro
- JPMorgan stuft Safran auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 320 Euro bleibt unverändert.
- Safran übertrifft Umsatzprognosen trotz US-Zöllen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung etwas übertroffen und das Ergebnisziel (Ebita) für das Jahr trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle angehoben, schrieb David H Perry am Freitag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einem rund zweiprozentigen Anstieg der Ebita-Konsensprognose für 2025./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST
