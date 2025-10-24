    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen

    • Erster Vogelgrippefall in Hessen offiziell bestätigt.
    • Friedrich-Loeffler-Institut hat Verdachtsfall geprüft.
    • Ausbruch der Vogelgrippe breitet sich in Deutschland aus.

    GROSS-GERAU (dpa-AFX) - Nach dem massiven Ausbruch der Vogelgrippe in Deutschland ist nun auch ein erster Fall in Hessen nachgewiesen. Das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe den Verdachtsfall bestätigt, teilte der Kreis Groß-Gerau mit. "Nach dem positiven Laborbefund des Friedrich-Loeffler-Instituts hat das Veterinäramt des Kreises Groß-Gerau am 24.10.2025 den Ausbruch der hoch ansteckenden Tierseuche festgestellt."

    Bereits in mehreren Bundesländern nachgewiesen

    Das FLI bestätigte bereits den Verdacht einer Infektion mit dem hochpathogenen aviären Influenzavirus (HPAIV) des Subtyps H5N1 - umgangssprachlich als Vogelgrippevirus bekannt - bei eingesandten Kranichproben aus mehreren Bundesländern. Auch mehrere Geflügelbetriebe sind in anderen Bundesländern bereits betroffen.

    Bei Vögeln rasche tödlicher Verlauf

    Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, ist eine hochansteckende und bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Ehemals war das Virus im Zusammenhang mit dem Vogelzug nur während der kalten Jahreszeit hierzulande präsent. Mittlerweile gibt es das ganze Jahr hindurch Nachweise, wenn auch mit saisonalen Schwankungen.

    Das FLI empfiehlt als Schutzmaßnahme die schnelle Entfernung von Wildvogel-Kadavern durch Expertenteams, um weitere Infektionen vor allem von Aasfressern wie Krähen, Raben, Seeadlern oder Füchsen, zu vermeiden. Die Bevölkerung sollte Kontakte mit erkrankten oder verendeten Wildvögeln meiden, hieß es weiter. Geflügelhaltern wird dringend empfohlen, Kontakte des Geflügels zu Wildvögeln zu minimieren und so das Risiko einer Einschleppung der Krankheit zu verhindern.

    Nicht anfassen

    Zuvor hatte bereits der Naturschutzbund Nabu davor gewarnt, dass gerade jetzt mitten im herbstlichen Kranichzug ein großflächiger Ausbruch der Vogelinfluenza verheerend wäre. Bislang sei etwa die Hälfte der Kraniche über Hessens Himmel hinweggezogen, die anderen Vögel fliegen noch bis in den November hinein nach Süden. Auch wenn die Gefahr einer Übertragung auf den Menschen gering ist, sollte man die Tiere keinesfalls anfassen und Hunde von ihnen fernhalten./opi/DP/jha






    dpa-AFX
