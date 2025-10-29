Ihre wichtigsten Termine
Meta, Microsoft, Ebay, Alphabet, Boeing & Align Technology stehen heute im Fokus
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:30 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: DWS, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q3-Umsatz
11:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Q3-Zahlen
11:00 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
11:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Boeing, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, Finnland: Outokumpu, Q3-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Meta, Q2-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Align Technology, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Microsoft, Q1-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Ebay, Q3-Zahlen
21:05 Uhr, USA: Alphabet, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
06:00 Uhr, Japan: Verbrauchervertrauensindex 10/25
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 9/25
11:00 Uhr, Belgien: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
12:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 9/25
13:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab)
15:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25
19:00 Uhr, USA: Fed, Zinsentscheid
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 29.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 09:00 ESP Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal ) 14:45 CAN BoC Interest Rate Decision 14:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 14:45 CAN BoC Monetary Policy Report 15:30 CAN BoC Press Conference 19:00 USA Fed-Zinsentscheid 19:00 USA Erklärung zur Geldpolitik der Fed 19:30 USA FOMC Pressekonferenz
