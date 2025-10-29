    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Ihre wichtigsten Termine

    Meta, Microsoft, Ebay, Alphabet, Boeing & Align Technology stehen heute im Fokus

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Meta, Microsoft, Ebay, Alphabet, Boeing & Align Technology stehen heute im Fokus
    Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Unternehmenstermine

    06:30 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
    06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: DWS, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q3-Umsatz
    11:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Q3-Zahlen
    11:00 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
    11:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Boeing, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, Finnland: Outokumpu, Q3-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Meta, Q2-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Align Technology, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Microsoft, Q1-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Ebay, Q3-Zahlen
    21:05 Uhr, USA: Alphabet, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
    06:00 Uhr, Japan: Verbrauchervertrauensindex 10/25
    09:00 Uhr, Spanien: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 9/25
    11:00 Uhr, Belgien: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    12:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 9/25
    13:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab)
    15:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25
    19:00 Uhr, USA: Fed, Zinsentscheid


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 29.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    09:00SpanienESPBruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal )
    14:45KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    14:45KanadaCANGeldpolitischer Begleittext der BoC
    14:45KanadaCANBoC Monetary Policy Report
    15:30KanadaCANBoC Press Conference
    19:00USAUSAFed-Zinsentscheid
    19:00USAUSAErklärung zur Geldpolitik der Fed
    19:30USAUSAFOMC Pressekonferenz
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:30 WebinarLYNX: ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse
    18:00 Webinaronemarkets: Nvidia, Oracle, Microsoft - KI ist alles. Und 2026?
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Meistere den Ichimoku Kinko Hyo – Der Wolken-Indikator für klare Trading-Signale
    alle Webinare anzeigen »

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



