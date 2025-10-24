    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    CPI-Schock nach unten

    2313 Aufrufe 2313 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Inflation kühlt ab – so reagieren die Märkte

    Die US-Preise steigen langsamer als prognostiziert. Händler sehen die Zinssenkung der Fed damit als gesetzt. Wie der Markt reagiert.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Verbraucherpreisindex stieg nur um 0,3 Prozent.
    • Schwächere Inflation stärkt Zinssenkungserwartungen.
    • Märkte reagieren positiv, Aktien und Anleihen steigen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    CPI-Schock nach unten - US-Inflation kühlt ab – so reagieren die Märkte
    Foto: picture alliance / Sipa USA | Richard B. Levine

    Die US-Inflation hat sich im September schwächer entwickelt als erwartet – und stärkt damit die Erwartung einer weiteren Zinssenkung der Federal Reserve in der kommenden Woche.

    Der ursprünglich für den 15. Oktober geplante Verbraucherpreisindex (CPI) wurde wegen des Regierungsstillstands auf den 24. Oktober verschoben. Der Bericht des Bureau of Labor Statistics ist gesetzlich vorgeschrieben, da er als Grundlage für die jährliche Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge an die Lebenshaltungskosten dient – und ist derzeit das einzige offizielle Wirtschaftsdokument, das während des Stillstands veröffentlicht werden darf.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.227,80€
    Basispreis
    4,77
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.290,30€
    Basispreis
    4,43
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wie der Bericht zeigt, stiegen die Preise, die Verbraucher für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen zahlen, im September weniger stark als erwartet. Der Verbraucherpreisindex erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wodurch die jährliche Inflationsrate bei 3 Prozent lag. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,4 Prozent im Monatsvergleich und 3,1 Prozent im Jahresvergleich gerechnet. Damit fiel die Inflation niedriger aus als prognostiziert, auch wenn die Jahresrate leicht über dem Augustwert lag.

    Ohne Lebensmittel und Energie – also beim sogenannten Kern-CPI – stiegen die Preise nur um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 3 Prozent auf Jahressicht, während die Erwartungen bei 0,3 beziehungsweise 3,1 Prozent lagen.

    Die Daten wurden von den Märkten sofort aufgenommen: Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel auf das Tagestief, während Staatsanleihen auf breiter Front zulegten. Die US-Aktienfutures sprangen deutlich an, der S&P 500 legte um 0,75 Prozent zu, der Dow Jones gewann 0,5 Prozent und der Nasdaq 100 legte in einer ersten Reaktion um 0,9 Prozent zu. Anleger werteten die Zahlen als Zeichen dafür, dass der Inflationsdruck weiter nachlässt und die Fed an ihrem Kurs vorsichtiger Zinssenkungen festhalten kann.

    "Die Federal Reserve befindet sich auf einem Autopiloten mit stetigen Zinssenkungen, bis ihr Leitzins näher an 3,5 Prozent herankommt", sagte Ashok Bhatia, Leiter des Bereichs Fixed Income bei Neuberger Berman. Und weiter: "Ich glaube nicht, dass es viele Einschränkungen für die Fed gibt. Ich denke, wir werden von hier aus zwei bis drei Lockerungen sehen."

    Ökonomen erwarten nun, dass die Fed kommende Woche den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senken wird. Die aktuellen Zahlen bestätigen den Trend einer nachlassenden Inflation, der bereits seit Sommer anhält – und nähren die Hoffnung, dass die US-Notenbank den Balanceakt zwischen Preisstabilität und Wachstum fortsetzen kann, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    CPI-Schock nach unten US-Inflation kühlt ab – so reagieren die Märkte Die US-Preise steigen langsamer als prognostiziert. Händler sehen die Zinssenkung der Fed damit als gesetzt. Wie der Markt reagiert.