US-Inflation kühlt ab – so reagieren die Märkte

Der ursprünglich für den 15. Oktober geplante Verbraucherpreisindex (CPI) wurde wegen des Regierungsstillstands auf den 24. Oktober verschoben. Der Bericht des Bureau of Labor Statistics ist gesetzlich vorgeschrieben, da er als Grundlage für die jährliche Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge an die Lebenshaltungskosten dient – und ist derzeit das einzige offizielle Wirtschaftsdokument, das während des Stillstands veröffentlicht werden darf.

Die US-Inflation hat sich im September schwächer entwickelt als erwartet – und stärkt damit die Erwartung einer weiteren Zinssenkung der Federal Reserve in der kommenden Woche.

Wie der Bericht zeigt, stiegen die Preise, die Verbraucher für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen zahlen, im September weniger stark als erwartet. Der Verbraucherpreisindex erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wodurch die jährliche Inflationsrate bei 3 Prozent lag. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,4 Prozent im Monatsvergleich und 3,1 Prozent im Jahresvergleich gerechnet. Damit fiel die Inflation niedriger aus als prognostiziert, auch wenn die Jahresrate leicht über dem Augustwert lag.

Ohne Lebensmittel und Energie – also beim sogenannten Kern-CPI – stiegen die Preise nur um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 3 Prozent auf Jahressicht, während die Erwartungen bei 0,3 beziehungsweise 3,1 Prozent lagen.

Die Daten wurden von den Märkten sofort aufgenommen: Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel auf das Tagestief, während Staatsanleihen auf breiter Front zulegten. Die US-Aktienfutures sprangen deutlich an, der S&P 500 legte um 0,75 Prozent zu, der Dow Jones gewann 0,5 Prozent und der Nasdaq 100 legte in einer ersten Reaktion um 0,9 Prozent zu. Anleger werteten die Zahlen als Zeichen dafür, dass der Inflationsdruck weiter nachlässt und die Fed an ihrem Kurs vorsichtiger Zinssenkungen festhalten kann.

"Die Federal Reserve befindet sich auf einem Autopiloten mit stetigen Zinssenkungen, bis ihr Leitzins näher an 3,5 Prozent herankommt", sagte Ashok Bhatia, Leiter des Bereichs Fixed Income bei Neuberger Berman. Und weiter: "Ich glaube nicht, dass es viele Einschränkungen für die Fed gibt. Ich denke, wir werden von hier aus zwei bis drei Lockerungen sehen."

Ökonomen erwarten nun, dass die Fed kommende Woche den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senken wird. Die aktuellen Zahlen bestätigen den Trend einer nachlassenden Inflation, der bereits seit Sommer anhält – und nähren die Hoffnung, dass die US-Notenbank den Balanceakt zwischen Preisstabilität und Wachstum fortsetzen kann, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





