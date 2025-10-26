Diese Seltenerd-Aktien könnten als Nächstes auf Trumps Deal-Liste stehen

Seltenerdmetalle gelten in den USA als sicherheitsrelevant, da sie für Hightech-, Energie- und Verteidigungsanwendungen unverzichtbar sind. Die Trump-Regierung hatte in den vergangenen Monaten bereits Anteile an der in Nevada ansässigen MP Materials sowie an Lithium Americas und Trilogy Metals erworben, um die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern. Seitdem haben sich die Aktien dieser Unternehmen mehr als verdoppelt.

Die Trump-Regierung könnte ihre strategischen Investitionen in die US-Seltenerdindustrie ausweiten. Analysten der Investmentbank William Blair rechnen damit, dass Washington angesichts wachsender geopolitischer Spannungen mit China weitere Beteiligungen an Schlüsselunternehmen prüft. "Wir glauben, dass eine bedeutende neue finanzielle Unterstützung und direkte staatliche Beteiligungen an Seltenerdunternehmen mehreren Seltenerdaktien einen zweiten bedeutenden Aufschwung verschaffen könnten", erklärte Analyst Neal Dingmann.

Dingmann sieht weiteres Aufwärtspotenzial und nennt mehrere mögliche Profiteure einer zweiten Investitionsrunde. Dazu gehört die texanische United States Antimony Corp., die Antimon für Militär-, Transport- und Halbleiteranwendungen liefert. Die Aktie hat sich in den letzten drei Monaten fast verdreifacht. Auch die American Resources Corp. wird als potenzielles Ziel genannt. Das Unternehmen verfügt laut Dingmann über ein nahezu verlustfreies Trennverfahren für Seltenerdelemente, "und die Regierung hat davon Kenntnis genommen".

Gerüchte über eine mögliche staatliche Beteiligung kursieren zudem um USA Rare Earth, dessen CEO Barbara Humpton erklärte, das Unternehmen stehe "in direktem Kontakt mit der Regierung". NioCorp Developments wiederum steht laut Dingmann kurz vor einem Dreijahresvertrag zur Produktion mehrerer bislang nicht in den USA geförderter Elemente. Dessen Tochter Elk Creek Resources erhielt im August bereits zehn Millionen US-Dollar vom Pentagon, um eine inländische Scandium-Lieferkette aufzubauen.

Das Weiße Haus reagierte auf entsprechende Spekulationen zurückhaltend: "Solange keine offizielle Ankündigung und Bestätigung seitens der Regierung vorliegt, sollten Diskussionen über hypothetische Aktiengeschäfte, an denen die Bundesregierung beteiligt ist, als unbegründete Spekulationen betrachtet werden."

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

China hatte zuletzt seine Exportbeschränkungen für Seltene Erden verschärft. Beim Treffen von Präsident Trump mit Australiens Premierminister Anthony Albanese vereinbarten beide Länder ein Abkommen, um den Abbau und die Verarbeitung Seltener Erden in Australien gemeinsam zu fördern. Ziel ist es, die Abhängigkeit westlicher Industrien von chinesischen Lieferketten zu verringern. "Dies ist eine 8,5 Milliarden US-Dollar schwere Pipeline, die wir bereit haben“, sagte Albanese. Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett ergänzte, Australien werde "wirklich sehr hilfreich sein bei den Bemühungen, die Weltwirtschaft weniger anfällig für die Art von Erpressung mit Seltenen Erden zu machen, die wir derzeit von den Chinesen erleben".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



