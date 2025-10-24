SAP-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Nach der Veröffentlichung des Quartalberichtes bekräftigte die Mehrheit der Experten wegen der starken vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den nächsten 12 Monaten mit Kurszielen von bis zu 310 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie in absehbarer Zeit zumindest wieder auf 255 Euro zulegen kann.

Die Aktie des DAX-Schwergewichtes SAP (ISIN: DE0007164600) verlor zwischen Juni und September 2025 permanent an Wert. Notierte die Aktie noch Anfang Juni oberhalb von 270 Euro, so verzeichnete sie Mitte September bei 210 Euro ein Tief, von dem sie sich in weiterer Folge aber wieder auf ihr aktuelles Niveau 238,80 Euro erholen konnte.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 240 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 240 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000PG6Y1K2, wurde beim SAP-Aktienkurs von 238,80 Euro mit 0,89 – 0,90 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 255 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,69 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 223,723 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 223,723 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ2VQ51, wurde beim Aktienkurs von 238,80 Euro mit 1,60 – 1,61 Euro taxiert.

Steigt die SAP-Aktie auf 255 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,12 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 217,748 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 217,748 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM464R3, wurde beim SAP-Aktienkurs von 238,80 Euro mit 2,18 – 2,19 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 255 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,72 Euro (+70 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.