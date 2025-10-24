ROUNDUP
Radar-Spezialist Hensoldt erwartet mehr Aufträge und höhere Marge
- Hensoldt erwartet 1,6- bis 1,9-fachen Auftragseingang.
- Umsatzprognose bleibt bei 2,5 Milliarden Euro.
- Hensoldt baut Kapazitäten wegen steigender Aufträge aus.
TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Radar-Spezialist Hensoldt rechnet im laufenden Jahr mit deutlich höheren Bestellungen. Der Auftragseingang soll das 1,6- bis 1,9-Fache des Umsatzes erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Taufkirchen bei München mit. Bisher hatte Vorstandschef Oliver Dörre lediglich das 1,2-Fache angepeilt. Der Umsatz selbst dürfte mit 2,5 Milliarden Euro jedoch nur das untere Ende der bisherigen Zielspanne erreichen.
Bisher hatte Dörre 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht gestellt. Allerdings soll die bereinigte operative Marge eher höher ausfallen als bisher gedacht: So sollen jetzt mindestens 18 Prozent des Umsatzes als bereinigter operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) übrigbleiben. Bisher hatte Hensoldt rund 18 Prozent angepeilt.
An seinen Mittelfristzielen und der Umsatzambition für das Jahr 2030 hält Dörre fest. Der Manager geht davon aus, dass Hensoldt den Umsatz bis Ende des Jahrzehnts auf bis zu sechs Milliarden Euro steigern kann.
An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Die Hensoldt-Aktie gewann am Freitagmorgen fast drei Prozent auf 99,30 Euro und war damit stärkster Titel im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Branchenexpertin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies erwartet, dass die durchschnittlichen Analystenerwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis nun steigen.
Laut Hensoldt schlägt sich die Einleitung weiterer Beschaffungen durch die deutsche Bundesregierung zunehmend in konkreten Aufträgen nieder. Deshalb baut das Unternehmen seine Produktionskapazität weiter aus. So verstärkt es nach eigenen Angaben die Automatisierung und baut ein neues Logistikzentrum sowie ein neues Gebäude in Oberkochen.
"Dass Deutschland aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage stark in seine eigene Sicherheit investiert und sich dieser politische Wille nun in konkreten Aufträgen niederschlägt, ist ein wichtiger Schritt hin zu echter Verteidigungsfähigkeit", sagte Dörre.
Hensoldt mit rund 9.000 Beschäftigten bietet etwa Radartechnik für den Kampfjet Eurofighter und das Luftverteidigungssystem Iris-T an, das auch die Ukraine gegen die russischen Angreifer einsetzt. Auch an Radar- und Selbstschutztechnik für das künftige europäische Luftkampfsystem FCAS arbeitet das Unternehmen mit. Zum Flugabwehrpanzer Skyranger 30 von Rheinmetall steuert Hensoldt das Radarsystem bei.
Der Bund hält eine Sperrminorität von gut 25 Prozent an dem Konzern, der früher zum Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus gehörte. Weiterer Großaktionär ist der italienische Konzern Leonardo ./stw/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 206,3 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,80 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.171,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +10,39 %/+31,90 % bedeutet.
Blödsinn!
Frage an die IR von Rheinmetall:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
….
Im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen über mögliche Exportbeschränkungen für seltene Erden aus China habe ich einige Verständnisfragen, die ich gern an Sie richten möchte:
1. Wie stark ist Rheinmetall derzeit von Rohstoffen oder Vorprodukten aus China abhängig – sowohl direkt als auch indirekt über Zulieferer, die Materialien aus China beziehen?
2. Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie, um diese Abhängigkeiten zu verringern (z. B. neue Lieferanten, Eigenproduktionen, größere Lagerbestände)?
3. Gibt es bereits Ersatzmaterialien oder Alternativen, mit denen sich der Einsatz von seltenen Erden reduzieren lässt?
4. Wie würden sich Kostensteigerungen oder Lieferverzögerungen bei diesen Materialien auf Ihre Ergebnisplanung auswirken? Sind solche Effekte in der Prognose für 2025/2026 berücksichtigt?
6. Welche weiteren Projekte oder Kooperationen planen Sie, um kritische Materialien künftig unabhängiger von Importen – insbesondere aus China – zu beschaffen?
7. Ist Rheinmetall an europäischen Förder- oder Rohstoffprogrammen beteiligt (z. B. European Raw Materials Alliance oder ähnliche Initiativen)?
…“
zu Frage 1 kann ich Ihnen erläutern, daß es sich dabei um das direkte Exposure nach China handelt. Für Komponenten unserer Zulieferer kann ich Ihnen keine Angabe machen.
Frage 2 und 3 kann ich Ihnen sagen, daß die Abhängigkeit von China kein neues Phänomen ist und wir uns schon seit geraumer Zeit vorbereiten. Als Quickwins sind hier sicherlich die erhöhten Sicherheitsbestände für strategische Rohstoffe und Vorprodukte zu nennen.
Langfristig geht es allerdings im die Entwicklung von alternativen Prozessen und Umstellung von Lieferketten. Diesen Herausforderungen widmen wir uns gerade.
Zukünftig sollen für alle Produkte mindestens 3 alternative Lieferanten qualifiziert werden und Ziel ist auch sogenanntes Near-Shoring.
Für die interne Versorgung mit energetischem Material streben wir eine Zielgröße von 100% an. Der Erwerb von Hagedorn und die Umstellung auf militärische Nitrozellulose ist ein Element auf dem Weg dieses Ziel zu erreichen.
Zusätzlich bauen wir auch die Kapazitäten in unseren existierenden Standorten massiv aus.
Aktuell sind wir unter anderem bei Energieförderprojekten, wie bspw. Sentinel aktiv. Fördermaßnahmen zur Kapazitätsausweitung ( SAFE) werden genutzt, um in Osteuropa zusätzliche Munitionskapazitäten, bzw. Energeticskapazitäten aufzubauen.“
Beim Koreakrieg waren es 2 Jahre.
Ich denke, dass es leider noch einige Zeit bis zum Frieden dauern wird.
Rheinmetall wird daher auf viele Jahre in meinem Augen weiter ein sehr gefragtes Unternehmen sein.
Mir kommt es mittlerweile so vor, als hätten die Dealmaker Agent Orange und Agent Rot einen Plan abgesprochen.
Agent Rot spielt weiterhin auf Zeit und Agent Orange verkauft fleißig Waffen an die EU.
Agent Orange betonte am Freitag deutlich, dass die EU sehr reich wäre.
Die EU rüstet weiter für sich und die Ukraine auf.
Wenn es irgendwann hoffentlich Frieden gibt, dann rüsten die Länder trotzdem jahrelang weiter auf. Besonders die Ukraine. Daher wird die Rüstungsindustrie viele Jahre beschäftigt sein und enorm produzieren.
Ob es uns nun freut oder nicht. Wünschen können wir uns viel. Die Regeln machen andere.
Habt einen schönen Sonntag.