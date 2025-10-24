Sauce Labs und Deque Systems gehen Partnerschaft ein, um umfassende Barrierefreiheitstests im großen Maßstab anzubieten

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 24. Oktober 2025 / Sauce Labs Inc., ein führender Anbieter von Lösungen für kontinuierliches Testen, und Deque Systems Inc., ein renommierter Marktführer im Bereich digitale Barrierefreiheit, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Einhaltung von Barrierefreiheitsvorschriften sicherzustellen und barrierefreie digitale Erlebnisse auf allen Geräten und Plattformen zu bieten.

Die Zusammenarbeit verbindet die umfassende Abdeckung echter Geräte und die skalierbare Cloud-Infrastruktur von Sauce Labs mit der beispiellosen Expertise von Deque im Bereich Barrierefreiheit. Diese Partnerschaft ist eine erneute Bekräftigung, die auf einer langjährigen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen aufbaut. Durch die Erweiterung ihres gemeinsamen Angebots bieten Sauce Labs und Deque eine umfassende Lösung für Barrierefreiheitstests im großen Maßstab.

Die Partnerschaft trägt dem zunehmenden Bedarf von Unternehmen Rechnung, digitale Barrierefreiheitsstandards zu erfüllen, insbesondere hinsichtlich des bevorstehenden Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes (EAA), das am 28. Juni 2025 in Kraft getreten ist. Der EAA verlangt, dass Produkte und Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union barrierefrei sind, und gilt für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich E-Commerce und Bankwesen.

„Sauce Labs und Deque sind sich seit jeher der Bedeutung der Barrierefreiheit bewusst“, sagte Dr. Prince Kohli, CEO von Sauce Labs. „Es geht nicht nur darum, eine Checkliste von Vorschriften abzuarbeiten, sondern darum, eine bessere digitale Zukunft zu gestalten. Durch die Intensivierung unserer Partnerschaft integrieren wir Barrierefreiheit direkt in den Entwicklungszyklus. Diese Integration ermöglicht es Teams, proaktiv zu handeln, Probleme frühzeitig zu erkennen und Innovationen mit Inklusivität als Kernstück zu entwickeln. Diese Partnerschaft verdeutlicht unsere gemeinsame Vision, kontinuierliche Qualität und faire digitale Erlebnisse für alle zu bieten.“

Stellungnahmen von Führungskräften von Deque

Preety Kumar, CEO von Deque, sagte: „Sauce Labs ist seit jeher führend im Bereich der digitalen Qualität und wir sind stolz darauf, gemeinsam sicherzustellen, dass Barrierefreiheit ein wesentlicher Bestandteil dieser Vision ist. Gemeinsam können wir gewährleisten, dass Barrierefreiheit ein fester Bestandteil des Test- und Qualitätsprozesses ist.“