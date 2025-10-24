    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Bald Mitglied der Mag Seven

    AMD: So hoch müsste die Aktie steigen, um in den Billionen-Club aufzusteigen

    AMD lief oft im Schatten von Nvidia, mit der neuen Kooperation mit OpenAI kann es sich daraus lösen. Wie weit kann der Weg führen? Ein Rechenbeispiel.

    Für Sie zusammengefasst
    • AMD kooperiert mit OpenAI, Chance auf Wachstum.
    • Marketcap von 1 Billion US-Dollar in 6-7 Jahren möglich.
    • KI-Boom entscheidend für AMDs zukünftigen Erfolg.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    AMD: So hoch müsste die Aktie steigen, um in den Billionen-Club aufzusteigen
    Foto: Anna Carzana/ © 2024 Advanced Micro Devices, Inc.

    Im Rennen um hochleistungsfähige Graphikprozessoren (GPUs - Graphics Processing Unit) schien Chipdesigner AMD seinem Wettbewerber Nvidia im Hintertreffen zu sein. Dann der Mega-Deal: OpenAI kündigt Mitte Oktober die Partneschaft mit AMD an.

    Der große KI-Deal mit OpenAI eröffnet wiederum eine riesige Chance für KI-GPUs, die AMD bisher weitgehend verpasst hatte. Das Unternehmen hatte zwar einige große GPU-Deals angekündigt und seinen Umsatz auf zwei Milliarden US-Dollar pro Quartal gesteigert, konnte aber immer noch nicht das massive Wachstum von Nvidia verzeichnen, wo der Umsatz in jedem Quartal um über zwei Milliarden US-Dollar stieg.

    Man könnte einwenden: Solche Deals füttern die KI-Blase, weil sie das aufgewendete Kapital nur von A nach B, von Hersteller zu Zulieferer und umgekehrt schieben, ohne dabei wertschöpfend zu sein. Dass solche zirkuläre Deals bereits die Dotcom-Blase zum Platzen brachte, ist heutzutage aber auch den Unternehmen bewusst. 

    Gehen wir davon aus, dass sich der Deal rechnet und lassen die Bedenken zunächst beiseite. Rechnen wir damit, dass AMD Mitglied im Billionen-Club sein könnte und seinen Platz unter den Magnificent Seven, den Glorreichen Sieben, findet. Was müsste dafür geschehen?

    Die aktuelle Marketcap von AMD beträgt rund 378 Milliarden US-Dollar bei einem Aktienkurs von 235 US-Dollar. Der erwatbare Jahresgewinn kann auf 8 Milliarden US-Dollar geschätzt werden, das entspricht einem EPS von 4,80 US-Dollar. Das KGV (Kursgewinnverhältnis) für das laufende Jahr lässt sich somit auf 47 beziffern. 

    Eine Marketcap von 1 Billion US-Dollar entspräche dem 2,64 fachen der aktuellen Bewertung. Nur angenommen, das KGV bleibt ungefähr gleich, dann müsste auch der Gewinn um denselben Faktor wachsen. Das heißt AMD müsste nach dieser Rechnung 21,6 (8 Millarden x 2,64) US-Dollar betragen. Zum Vergleich: Der jährliche Gewinn von Nvidia beläuft sich voraussichtlich in diesem Jahr auf 72,8 Milliarden US-Dollar. 

    Wenn wir annehmen, dass AMD diesen Gewinnanstieg durch organisches Wachstum erreicht, können und eine jährliche Wachstumsrate von rund 15 Prozent annehmen, dann erreicht AMD eine Marketcap von 1 Billionen US-Dollar in ca. 6 bis 7 Jahren. Das heißt: Unter der Voraussetzung, dass das Bewertungsniveau (KGV 47) konstant bleibt, müsste also der Gewinn jährlich um etwa 15–20 Prozent wachsen, damit AMD in 5 bis 7 Jahren die 1-Billion-US-Dollar-Marktkapitalisierung erreicht. Der Wert der Aktie beliefe sich dann auf rund 620 US-Dollar.

    Aber: Ist das realistisch? Voraussetzung dafür ist u.a. der andauernde KI-Boom. Wenn KI sich weiter derart entwickelt, eine Blasenbildung umgangen werden kann, dann könnte AMD in ca. 7 Jahren in den erlauchten Klub der Mag 7 aufsteigen.

    Das ist ist aber auch viel "wenn.dann" drin ...

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
