Trotz Impfkrise: Dieser Pharmariese überrascht mit Rekordgewinn!

Haupttreiber war das Erfolgsmedikament Dupixent, dessen Absatz um 26 Prozent auf 4,16 Milliarden Euro zulegte. Das Mittel zur Behandlung von Hautkrankheiten und Asthma gilt als Sanofis wichtigster Umsatzbringer. Experten trauen ihm einen Jahresumsatz von mehr als 21 Milliarden Euro zu.

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 7 Prozent auf 2,91 Euro – deutlich über der Schätzung von 2,65 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz kletterte um 2,3 Prozent auf 12,43 Milliarden Euro.

"Unsere disziplinierte Ausgabenkontrolle und der Fokus auf Innovation zahlen sich aus", sagte Vorstandschef Paul Hudson. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose und erwartet beim bereinigten Gewinn je Aktie einen Zuwachs im unteren zweistelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen.

Schwache Impfstoffsparte bremst Wachstum

Weniger erfreulich lief es im Impfstoffgeschäft: Die Umsätze sanken um 7,8 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Besonders die Verkäufe von Grippeimpfstoffen fielen um 17 Prozent. Hudson führte das auf "verstärkten Preisdruck in Europa und sinkende Impfraten in den USA" zurück.

Auch Finanzchef Francois-Xavier Roger sieht einen allgemeinen Rückgang der Impfbereitschaft:

"Weltweit zeigt sich eine gewisse Ermüdung nach der Pandemie. Das Vertrauen in Impfungen hat gelitten."

Wechselkursverluste belasteten die Quartalszahlen zusätzlich um rund 4 Prozent.

Suche nach Nachfolgern für Dupixent

Sanofi steht jedoch unter Druck, neue Wachstumsquellen zu finden. Das Patent für Dupixent läuft 2031 aus. Um den drohenden Umsatzverlust auszugleichen, investiert das Unternehmen Milliarden in Forschung und Entwicklung. Hudson treibt derzeit rund ein Dutzend potenzieller Blockbuster-Medikamente in späten klinischen Phasen voran.

Doch nicht alle Studien liefern die erhofften Ergebnisse: Ein neues Eczema-Medikament enttäuschte jüngst mit geringem Nutzen. Auch das gemeinsam mit Regeneron Pharmaceuticals entwickelte Mittel Itepekimab zeigte in Tests gegen chronische Lungenerkrankungen uneinheitliche Resultate.

Sanofi bleibt zuversichtlich

Trotz Rückschlägen und Kursverlusten von rund 8 Prozent seit Jahresbeginn gibt sich Hudson optimistisch. "Wir investieren konsequent in unsere Pipeline, um das nächste Kapitel nach Dupixent zu schreiben", sagte der CEO.

Der Konzern will mit neuen Wirkstoffen und effizienteren Prozessen seine Profitabilität steigern – und sich langfristig unabhängiger vom Erfolg eines einzelnen Medikaments machen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 88,00EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.