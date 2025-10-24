BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Nach gut vier sehr schwierigen Jahren mit deutlichen Kursverlusten gebe es unter dem neuen Chef mit den jüngsten, starken Quartalszahlen nun die Hoffnung auf eine Trendwende, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die jüngste, deutliche Erholung der Aktie könnte sich aber als verfrüht erweisen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 86,86EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.



