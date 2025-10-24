    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHolcim AktievorwärtsNachrichten zu Holcim

    ROUNDUP

    Holcim hält Betriebsgewinn trotz Umsatzrückgang stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Holcim hält Gewinn stabil trotz Umsatzrückgang.
    • Starker Franken belastet, Übernahmen fördern Umsatz.
    • Umsatzwachstum von 3-5% und Fokus auf Deutschland.
    ROUNDUP - Holcim hält Betriebsgewinn trotz Umsatzrückgang stabil
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZUG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Holcim hat seinen Gewinn im Sommerquartal trotz eines Umsatzrückgangs stabil gehalten. Erneut lastete der starke Schweizer Franken auf den Ergebnissen. Zudem wirkten sich Übernahmen leicht positiv auf den Umsatz aus, wie der drittgrößte Baustoffkonzern der Welt am Freitag mitteilte. An den Zielen für das Gesamtjahr hält Holcim fest. Anleger an der Börse waren jedoch nur kurz überzeugt.

    Kurz nach Handelsstart stieg der Kurs der Holcim-Aktie um mehr als 2 Prozent, rutschte dann aber ins Minus. Zuletzt notierte das Papier nahezu unverändert. Seit dem Jahreswechsel können sich Anleger aber über einen Wertzuwachs von mehr als 50 Prozent freuen. Besonders seit dem Kurssprung Ende Juni geht es für die Aktie aufwärts. Damals hatte Holcim sein Nordamerika-Geschäft abgespalten und an die Börse gebracht.

    Der Umsatz sank im dritten Quartal um 2,5 Prozent auf 4,04 Milliarden Franken (4,4 Mrd Euro). Dabei belasteten Wechselkurseffekte in Höhe von 274 Millionen Franken. Aus eigener Kraft, also organisch, sei das Geschäft hingegen um 4,5 Prozent gewachsen. Damit steigerte der Konkurrent von Heidelberg Materials den Umsatz in Lokalwährungen um 4,9 Prozent.

    Der wiederkehrende Betriebsgewinn (Ebit) blieb derweil praktisch unverändert bei 836 Millionen Franken. Aus eigener Kraft ergab sich ein Plus von 9,9 Prozent, in Lokalwährungen blieb ein Plus von 8,1 Prozent.

    Die wiederkehrende operative Marge (Ebit-Marge) verbesserte sich von 20,2 auf 20,7 Prozent. Darin sind Umbau-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Den Reingewinn gibt der Konzern für das dritte Quartal nicht bekannt.

    Für das laufende Jahr erwartet die Holcim-Spitze ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Der wiederkehrende operative Gewinn soll um 6 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll mehr als 18 Prozent erreichen. Zudem peilt das Management einen freien Mittelzufluss vor Leasingverhältnissen von rund 2 Milliarden Franken an. Das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien soll um mehr als 20 Prozent wachsen.

    Künftig setzt Holcim verstärkt auf Deutschland. Anfang der Woche wurde die größte Übernahme der vergangenen vier Jahre bekannt: Für 1,85 Milliarden Euro übernimmt Holcim den deutschen Hersteller Xella, der vorfabrizierte Wandelemente fertigt. Damit holt sich Holcim rund 1 Milliarde Euro an zusätzlichem Umsatz in die Bücher und stärkt den Geschäftsbereich Building Solutions./jb/dm/AWP/lew/stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 195,2 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +0,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 34,99 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von -4,06 %/+24,52 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
