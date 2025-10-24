    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewmont Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Newmont Corporation

    Newmont Corporation - Aktie stürzt rapide ab - 24.10.2025

    Am 24.10.2025 ist die Newmont Corporation Aktie, bisher, um -6,34 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Newmont Corporation Aktie.

    Foto: Newmont Corporation

    Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

    Newmont Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025

    Mit einer Performance von -6,34 % musste die Newmont Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Newmont Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +38,84 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Newmont Corporation Aktie damit um -15,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Newmont Corporation einen Anstieg von +100,61 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

    Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,46 %
    1 Monat +1,18 %
    3 Monate +38,84 %
    1 Jahr +43,72 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newmont Corporation Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Newmont Corporation Aktie, insbesondere nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Anleger bewerten die Produktionszahlen und die Auswirkungen von verkauften Minen. Während einige die Zahlen als positiv einschätzen, gibt es Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Produktionsmenge. Die Erwartungen für zukünftige Quartale sind optimistisch, insbesondere aufgrund des gestiegenen Goldpreises, was zu Überlegungen führt, bei niedrigeren Kursen nachzukaufen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.

    Informationen zur Newmont Corporation Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,35 Mrd.EUR wert.

    Newmont-Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen – Goldproduktion sinkt um 15 %


    Newmont hat starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, doch trotz Rekordgewinn trübt die gesunkene Goldproduktion den Glanz der Ergebnisse.

    Gold über 4.000 US-Dollar – Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot


    Während Gold auf ein neues Allzeithoch von über 4.000 US-Dollar pro Unze klettert, positioniert sich ein aufstrebender Explorer genau dort, wo die nächste große Entdeckung entstehen könnte: Canary Gold Corp. (WKN: A40HWJ SYM: K5D).

    Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Newmont Corporation

    -7,32 %
    -14,16 %
    +0,80 %
    +38,99 %
    +44,16 %
    +65,56 %
    +41,98 %
    +303,42 %
    +151,46 %
    ISIN:US6516391066WKN:853823



