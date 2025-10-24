Newmont Corporation - Aktie stürzt rapide ab - 24.10.2025

Mit einer Performance von -6,34 % musste die Newmont Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Newmont Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +38,84 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Newmont Corporation Aktie damit um -15,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Newmont Corporation einen Anstieg von +100,61 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,46 % 1 Monat +1,18 % 3 Monate +38,84 % 1 Jahr +43,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newmont Corporation Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Newmont Corporation Aktie, insbesondere nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Anleger bewerten die Produktionszahlen und die Auswirkungen von verkauften Minen. Während einige die Zahlen als positiv einschätzen, gibt es Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Produktionsmenge. Die Erwartungen für zukünftige Quartale sind optimistisch, insbesondere aufgrund des gestiegenen Goldpreises, was zu Überlegungen führt, bei niedrigeren Kursen nachzukaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,35 Mrd.EUR wert.

Newmont hat starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, doch trotz Rekordgewinn trübt die gesunkene Goldproduktion den Glanz der Ergebnisse.

Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.