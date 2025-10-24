ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
- Jefferies bewertet Sanofi mit "Buy" und 120 Euro.
- Quartalszahlen übertreffen Erwartungen des Marktes.
- Ausblick bleibt stabil, Schätzungen leicht erhöht.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Benjamin Jackson am Freitag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick hätten die Franzosen bekräftigt, sodass die Marktschätzungen geringfügig über dem oberen Ende der Zielspannen blieben./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 87,90 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 106,85 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +19,77 %/+36,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 120 Euro