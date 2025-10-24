    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bewertet Sanofi mit "Buy" und 120 Euro.
    • Quartalszahlen übertreffen Erwartungen des Marktes.
    • Ausblick bleibt stabil, Schätzungen leicht erhöht.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Benjamin Jackson am Freitag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick hätten die Franzosen bekräftigt, sodass die Marktschätzungen geringfügig über dem oberen Ende der Zielspannen blieben./rob/ajx/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sanofi S.A.!
    Short
    92,83€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    81,71€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Sanofi

    +1,91 %
    +3,04 %
    +8,96 %
    +2,73 %
    -10,76 %
    +7,30 %
    +10,06 %
    -1,23 %
    +126,54 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 87,90 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 106,85 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +19,77 %/+36,88 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 120 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 120,00, was eine Steigerung von +38,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Benjamin Jackson am Freitag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick hätten …