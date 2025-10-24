Ökonomen warnen vor nächstem Wirtschaftscrash

Doch Ökonomen warnen zunehmend, dass die Abhängigkeit von einem einzigen Technologietrend gefährlich werden könnte. Ein Blick auf die Marktentwicklung zeigt, wie stark sich die Wirtschaft mittlerweile mit der KI-Industrie verzahnt hat.

Laut Berechnungen von BNP Paribas trugen KI-Investitionen in der ersten Jahreshälfte 2025 rund ein Viertel zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum der Vereinigten Staaten bei. Das enorme Kapital, das in Rechenzentren, Chips und Cloud-Infrastruktur fließt, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die US-Konjunktur bislang eine Rezession vermeiden konnte.

Eine Handvoll Tech-Giganten – darunter Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon und Broadcom – steht für fast 60 Prozent des gesamten Börsenwertzuwachses im S&P 500 in diesem Jahr.

Auch Unternehmen wie Oracle oder Palantir profitieren vom Hype: OpenAI hat langfristige Cloud-Verträge im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar mit Oracle geschlossen und zugleich in AMD investiert, während Nvidia über 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI steckt.

Der Kapitalfluss beginnt, sich im Kreis zu drehen – was Marktbeobachter als Warnsignal deuten.

Ökonomen wie James Egelhof von BNP Paribas sehen die US-Wirtschaft inzwischen stark "auf KI gehebelt". Die steigenden Börsenkurse hätten vor allem vermögende Haushalte reicher gemacht und damit den privaten Konsum gestützt.

Fällt diese Stütze weg, etwa durch ein Ende des Investitionsbooms, drohen negative Rückkopplungen auf die Realwirtschaft. Ein plötzlicher Abschwung bei Tech-Investitionen könnte die gesamtwirtschaftliche Dynamik ebenso bremsen wie die Konsumfreude einkommensstarker Haushalte.

David Kelly von J.P. Morgan Asset Management mahnt zwar zur Gelassenheit – ein geordneter Rückgang der Investitionen müsse nicht zwangsläufig in eine Rezession führen. Doch die Parallelen zur Dotcom-Ära um das Jahr 2000 sind unübersehbar: Auch damals stützte ein Technologie-Boom Wirtschaft und Märkte, bis die Realität die überzogenen Erwartungen einholte.

Wenn die KI-Versprechen nicht halten, könnte die Rechnung für Wirtschaft und Anleger diesmal deutlich größer ausfallen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

