Ölpreise verteidigen jüngste Gewinne

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag ihre jüngsten deutlichen Gewinne verteidigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Vormittag 66,03 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um fünf Cent auf 61,85 Dollar.

Die von den USA verhängten neuen Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen hatten die Ölpreise an den Vortagen deutlich beflügelt. Sie stehen damit vor einem deutlichen Wochengewinn. So hatte der Brent-Preis am Montag nur knapp über 60 Dollar gelegen.