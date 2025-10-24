    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise verteidigen jüngste Gewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise verteidigen Gewinne, Brent bei 66,03 USD.
    • Neue US-Sanktionen gegen russische Öl-Firmen wirken.
    • Erwartung geringerer Exporte stützt die Preise.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag ihre jüngsten deutlichen Gewinne verteidigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Vormittag 66,03 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um fünf Cent auf 61,85 Dollar.

    Die von den USA verhängten neuen Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen hatten die Ölpreise an den Vortagen deutlich beflügelt. Sie stehen damit vor einem deutlichen Wochengewinn. So hatte der Brent-Preis am Montag nur knapp über 60 Dollar gelegen.

    Erstmals in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump hatte die US-Regierung am Mittwochabend neue Sanktionen direkt gegen Russland verhängt. Die Sanktionen richten sich gegen den Ölkonzern Lukoil und den Staatskonzern Rosneft. Trump versucht zudem, mit Zolldrohungen und Sanktionen einen Keil zwischen Russland und seine wichtigsten Abnehmerländer China und Indien zu treiben.

    "Wie massiv der Einschnitt ist, muss sich noch erweisen", kommentierten die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Schließlich wurden die Sanktionen in der Vergangenheit immer wieder umgangen." Zunächst aber sollte die Erwartung geringerer russischer Exporte die Preise stützen./jsl/la/jha/




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
