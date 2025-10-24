NUWAYS stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Atoss Software nach dem Geschäftsbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Wachstum im Cloud-Geschäft und Kostendisziplin hätten dem Anbieter von Technologie- und Beratungsdiensten für das moderne Personal-Management ein starkes Quartal beschert, schrieb Philipp Sennewald in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die daraufhin erhöhten Jahresziele 2025 seien schlüssig, nicht zuletzt, weil das Schlussquartal üblicherweise saisonal eher ein starkes sei. Unter dem Strich sprächen das Umsatzwachstum und die Profitabilität des Unternehmens für die Aktien als Investment. Das Wachstum sei skalierbar und von wiederkehrend hoher Qualität. Atoss Software sei ein Qualitätswert in der europäischen Software-Branche, lautet des Experten Fazit./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 120,4EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: NUWAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152
Kursziel alt: 152
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152
Kursziel alt: 152
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte