    AKTIE IM FOKUS

    Teamviewer schwächeln nur kurz nach Abstufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Analystenkommentar belastet Teamviewer-Aktien stark.
    • Umsatzprognosen für 2025/2026 senken Anlegervertrauen.
    • Kursziel auf 7,50 Euro, Aktien unter Druck.
    AKTIE IM FOKUS - Teamviewer schwächeln nur kurz nach Abstufung
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein skeptischerer Analystenkommentar hat die Aktien von Teamviewer am Freitag nur noch kurz ins Schlingern gebracht. Nach ihrem Einbruch vom Mittwoch und weiterem Rekordtief vom Donnerstag konnten sie sich am Morgen schnell fangen. Zuletzt kosteten die Papiere des Softwareanbieters fast unveränderte 6,60 Euro.

    Teamviewer hatte die Anleger zur Wochenmitte mit niedrigeren Umsatzprognosen für 2025 und 2026 alarmiert. Die Aktien knickten daraufhin um 15 Prozent ein und weiteten den Jahresverlust auf rund ein Drittel aus. Am Donnerstag folgte mit 6,38 Euro noch ein etwas niedrigeres Tief, bevor sich die Aktien wieder etwas stabilisierten.

    Die Experten der Investmentbank Oddo BHF strichen nun ihre Empfehlung, nachdem sie das Kursziel auf 7,50 Euro eingestampft hatten. Sie nahmen bei ihren Schätzungen bis 2027 eine "deutlich zurückhaltendere Haltung" ein. Ihre Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie sinken um bis zu knapp 29 Prozent. Der Aktienkurs liegt derweil bereits klar unter ihrem Kursziel./ag/mis

    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 6,61 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -20,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,400EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +49,03 %/+19,23 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
