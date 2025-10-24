Teamviewer schwächeln nur kurz nach Abstufung

Teamviewer, für mich die Enttäuschung schlechthin. Seit über 10 Jahren hier investiert, bei 9,41 € die Notbremse gezogen und nun nur noch mit 600 Stück drin. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich hier hoch rein gegangen und dann maßlos enttäuscht wurde. Erst die exorbitant dämlich hohen Werbeverträge (glauben die von TV, dass der Fußballfan jetzt einen Premium Vertrag mit TV abschließt, weil seine Fußballmannschaft gewonnen hat?). Diese unsägliche Formel 1 Werbung. Stehen die Marketingtypen bei TV unter Drogen, ist da die Generation Z am Werk? Das kann sich eine Brauerei leisten, die jede Bevölkerungsschicht bedient, aber doch nicht so ein hochspezialisierter Betrieb wie TV. Bei solchen Aktionen der jüngeren Generation wird mir wirklich Angst und Bange. Wie bescheuert sind die eigentlich? Den Deal mit A1 kann ich nicht wirklich bewerten, andere können das wohl besser, weswegen der Kurs nun dort steht, wo er steht.

Faktum: Das Vertrauen in TV scheint äußerst gering zu sein. Fast jeder den ich kenne, hatte etwas darauf gesetzt und verloren, insbesondere das Vertrauen und man kann mir als Eigentümer eines Betriebes glauben, wenn ich resümiere, ist das Vertrauen einmal weg, kommt es nicht wieder. Niemals!