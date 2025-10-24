AKTIE IM FOKUS
Teamviewer schwächeln nur kurz nach Abstufung
- Analystenkommentar belastet Teamviewer-Aktien stark.
- Umsatzprognosen für 2025/2026 senken Anlegervertrauen.
- Kursziel auf 7,50 Euro, Aktien unter Druck.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein skeptischerer Analystenkommentar hat die Aktien von Teamviewer am Freitag nur noch kurz ins Schlingern gebracht. Nach ihrem Einbruch vom Mittwoch und weiterem Rekordtief vom Donnerstag konnten sie sich am Morgen schnell fangen. Zuletzt kosteten die Papiere des Softwareanbieters fast unveränderte 6,60 Euro.
Teamviewer hatte die Anleger zur Wochenmitte mit niedrigeren Umsatzprognosen für 2025 und 2026 alarmiert. Die Aktien knickten daraufhin um 15 Prozent ein und weiteten den Jahresverlust auf rund ein Drittel aus. Am Donnerstag folgte mit 6,38 Euro noch ein etwas niedrigeres Tief, bevor sich die Aktien wieder etwas stabilisierten.
Die Experten der Investmentbank Oddo BHF strichen nun ihre Empfehlung, nachdem sie das Kursziel auf 7,50 Euro eingestampft hatten. Sie nahmen bei ihren Schätzungen bis 2027 eine "deutlich zurückhaltendere Haltung" ein. Ihre Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie sinken um bis zu knapp 29 Prozent. Der Aktienkurs liegt derweil bereits klar unter ihrem Kursziel./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 6,61 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -20,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,51 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,400EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +49,03 %/+19,23 % bedeutet.
Komisch, im Dezember hast du selber noch posaunt, dass du hier eine "Klumpenchance" gebildet hast....
Man muß sich mal vor Augen führen, mit welcher Unverfrorenheit hier noch letzten Freitag öffentlich im Interview hemmungslos Optimismus versprüht wurde. Das ist wirklich vom Allerfeinsten, wie den Anlegern hier in die Fresse gehauen wird.
Teamviewer, für mich die Enttäuschung schlechthin. Seit über 10 Jahren hier investiert, bei 9,41 € die Notbremse gezogen und nun nur noch mit 600 Stück drin. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich hier hoch rein gegangen und dann maßlos enttäuscht wurde. Erst die exorbitant dämlich hohen Werbeverträge (glauben die von TV, dass der Fußballfan jetzt einen Premium Vertrag mit TV abschließt, weil seine Fußballmannschaft gewonnen hat?). Diese unsägliche Formel 1 Werbung. Stehen die Marketingtypen bei TV unter Drogen, ist da die Generation Z am Werk? Das kann sich eine Brauerei leisten, die jede Bevölkerungsschicht bedient, aber doch nicht so ein hochspezialisierter Betrieb wie TV. Bei solchen Aktionen der jüngeren Generation wird mir wirklich Angst und Bange. Wie bescheuert sind die eigentlich? Den Deal mit A1 kann ich nicht wirklich bewerten, andere können das wohl besser, weswegen der Kurs nun dort steht, wo er steht.