2 % weniger Verletzte als im Vorjahresmonat / Zahl der Verkehrstoten gegenüber August 2024 ebenfalls gesunken

WIESBADEN (ots) - Im August 2025 sind in Deutschland rund 35 300 Menschen bei

Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2 % oder 800

Verletzte weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank um 14

Personen auf 280. Insgesamt registrierte die Polizei im August 2025 rund 198 800

Straßenverkehrsunfälle, das waren 3 % oder 5 400 weniger als im Vorjahresmonat.



Im Zeitraum Januar bis August 2025 erfasste die Polizei insgesamt 1,6 Millionen

Straßenverkehrsunfälle und damit 2 % oder 27 000 weniger als im

Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung basiert ausschließlich auf dem Rückgang der

Sachschadensunfälle (-27 000), während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden

mit 198 000 auf dem Vorjahresniveau lag. Insgesamt wurden in den ersten acht

Monaten des Jahres 1 873 Menschen im Straßenverkehr getötet, das waren 6

Personen weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten im

Straßenverkehr blieb im Vorjahresvergleich mit 246 000 nahezu unverändert.





Aufgrund der noch ausstehenden Datenlieferung des Statistischen Landesamtes

Bremen für den Monat August 2025 sind die Werte für Bremen geschätzt. Die

Schätzwerte werden nicht gesondert ausgewiesen, sie sind aber in den Zahlen für

Deutschland enthalten.



