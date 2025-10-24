    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Straßenverkehrsunfälle im August 2025

    2 % weniger Verletzte als im Vorjahresmonat / Zahl der Verkehrstoten gegenüber August 2024 ebenfalls gesunken

    WIESBADEN (ots) - Im August 2025 sind in Deutschland rund 35 300 Menschen bei
    Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2 % oder 800
    Verletzte weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank um 14
    Personen auf 280. Insgesamt registrierte die Polizei im August 2025 rund 198 800
    Straßenverkehrsunfälle, das waren 3 % oder 5 400 weniger als im Vorjahresmonat.

    Im Zeitraum Januar bis August 2025 erfasste die Polizei insgesamt 1,6 Millionen
    Straßenverkehrsunfälle und damit 2 % oder 27 000 weniger als im
    Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung basiert ausschließlich auf dem Rückgang der
    Sachschadensunfälle (-27 000), während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden
    mit 198 000 auf dem Vorjahresniveau lag. Insgesamt wurden in den ersten acht
    Monaten des Jahres 1 873 Menschen im Straßenverkehr getötet, das waren 6
    Personen weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten im
    Straßenverkehr blieb im Vorjahresvergleich mit 246 000 nahezu unverändert.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer
    bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der
    Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Aufgrund der noch ausstehenden Datenlieferung des Statistischen Landesamtes
    Bremen für den Monat August 2025 sind die Werte für Bremen geschätzt. Die
    Schätzwerte werden nicht gesondert ausgewiesen, sie sind aber in den Zahlen für
    Deutschland enthalten.

    Verfasst von news aktuell
