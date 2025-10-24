BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 21 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umsatz klar positiv überrascht, schrieb Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dagegen liege der Ausblick unter den Erwartungen. Es sei noch viel zu früh, um einen Sieg für den angeschlagenen Konzern auszurufen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,98 % und einem Kurs von 35,61EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.





