    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 21 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umsatz klar positiv überrascht, schrieb Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dagegen liege der Ausblick unter den Erwartungen. Es sei noch viel zu früh, um einen Sieg für den angeschlagenen Konzern auszurufen./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:47 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,98 % und einem Kurs von 35,61EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00$, was einem Rückgang von -15,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 21 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umsatz klar positiv …