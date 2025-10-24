    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRenault AktievorwärtsNachrichten zu Renault
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Autobauer stehe weiter die starke Produktdynamik im Fokus, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Die neue Führung brauche aber noch Zeit, um sich ein ähnliches Vertrauen der Investoren zu sichern wie das vorherige Management. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Wert der Nissan-Beteiligung./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:10 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 34,11EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Stephen Reitman
    Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00, was eine Steigerung von +25,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Autobauer stehe weiter die starke Produktdynamik im Fokus, schrieb Stephen Reitman in seinem am …