BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Autobauer stehe weiter die starke Produktdynamik im Fokus, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Die neue Führung brauche aber noch Zeit, um sich ein ähnliches Vertrauen der Investoren zu sichern wie das vorherige Management. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Wert der Nissan-Beteiligung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 34,11EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
