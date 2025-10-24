    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Dunkel lichte sich, überschrieb Harry Martin seinen am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Der Ausgang des Jahres sei zwar immer noch ungewiss. Doch er halte es weiterhin für sehr wahrscheinlich, dass der Reifenhersteller am oberen Ende seiner Zielspannen landen werde. Die Kurstreiber seien intakt, und die Belastungsfaktoren des vergangenen Quartals sollten sich als zyklisch und nicht dauerhaft erweisen./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:00 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Harry Martin
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Dunkel lichte sich, überschrieb Harry Martin seinen am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Der Ausgang des Jahres sei …