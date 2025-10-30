Ihre wichtigsten Termine
Apple, Mastercard, Eli Lilly, Biogen, VW, Wacker Chemie und Lufthansa im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Covestro, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Axa, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Schweden: Vattenfall, Q3-Zahlen
11:30 Uhr, USA: Cigna, Q3-Zahlen
11:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Mastercard, Q3-Zahlen
18:15 Uhr, USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:05 Uhr, USA: Stryker, Q3-Zahlen
21:30 Uhr, USA: Apple, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
Japan: Zentralbank, Zinsentscheid
Japan: BIP Prognose Q4/25
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 10/25
11:00 Uhr, EU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 Uhr, EU: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25
11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 10/25
13:30 Uhr, USA: BIP Q3/25 (vorab)
13:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab)
13:30 Uhr, USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab)
13:30 Uhr, USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab)
13:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
14:15 Uhr, EU: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 30.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 03:00 USA Trump-Xi Jingping Treffen 04:15 JPN Ausblick der Bank of Japan 04:15 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 04:16 JPN Zinsentscheidung der BoJ 07:30 JPN BoJ Pressekonferenz 08:45 FRA Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:55 DEU Unemployment Change 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Jahr) 10:00 DEU Gross Domestic Product w.d.a (YoY) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 EUR Consumer Confidence 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Unemployment Rate 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 13:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 13:30 USA Gross Domestic Product Price Index 13:30 USA Initial Jobless Claims 13:30 USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert 13:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:00 DEU Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 14:15 EUR ECB Monetary Policy Statement 14:15 EUR EZB - Einlagefazilität 14:15 EUR ECB Main Refinancing Operations Rate 14:45 EUR ECB Press Conference 14:55 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 18:20 USA Fed-Mitglied Logan spricht
