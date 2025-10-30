    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    Apple, Mastercard, Eli Lilly, Biogen, VW, Wacker Chemie und Lufthansa im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Unternehmenstermine

    06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Covestro, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Axa, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Vattenfall, Q3-Zahlen
    11:30 Uhr, USA: Cigna, Q3-Zahlen
    11:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Altria Group, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Mastercard, Q3-Zahlen
    18:15 Uhr, USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
    21:05 Uhr, USA: Stryker, Q3-Zahlen
    21:30 Uhr, USA: Apple, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Japan: Zentralbank, Zinsentscheid
    Japan: BIP Prognose Q4/25
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 10/25
    11:00 Uhr, EU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 Uhr, EU: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25
    11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 10/25
    13:30 Uhr, USA: BIP Q3/25 (vorab)
    13:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab)
    13:30 Uhr, USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab)
    13:30 Uhr, USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab)
    13:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    14:15 Uhr, EU: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 30.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    03:00USAUSATrump-Xi Jingping Treffen
    04:15JapanJPNAusblick der Bank of Japan
    04:15JapanJPNGeldpolitische Erklärung der BoJ
    04:16JapanJPNZinsentscheidung der BoJ
    07:30JapanJPNBoJ Pressekonferenz
    08:45FrankreichFRABruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal )
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Jahr)
    10:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Quartal)
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    11:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURUnemployment Rate
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    13:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    13:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    13:30USAUSAInitial Jobless Claims
    13:30USAUSABruttoinlandsprodukt annualisiert
    13:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:00DeutschlandDEUVerbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:15Euro ZoneEURECB Monetary Policy Statement
    14:15Euro ZoneEUREZB - Einlagefazilität
    14:15Euro ZoneEURECB Main Refinancing Operations Rate
    14:45Euro ZoneEURECB Press Conference
    14:55USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    18:20USAUSAFed-Mitglied Logan spricht
    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    14:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Trader Workstation, Kontoverwaltung verständlich erklärt – Ihr Multi-Märkte-Konto im Alltag nutzen
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

