Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro
- Berenberg stuft Safran auf "Buy" mit 350 Euro Kursziel.
- Starkes Triebwerksgeschäft treibt Umsatz und Ziele an.
- Positive Quartalszahlen führen zu optimistischer Einschätzung.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Dank des anhaltend starken Triebwerksgeschäfts hätten die Franzosen gut abgeschnitten und die Jahresziele angehoben, schrieb George McWhirter am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 302,8 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +5,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,37 %.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 128,78 Mrd..
SAFRAN zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 370,00EUR was eine Bandbreite von +5,19 %/+21,63 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 350 Euro