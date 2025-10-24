    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group
    GOLDMAN SACHS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13200 auf 13790 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Londoner hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an und rollte die Bewertungsbasis um ein Quartal nach vorne./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 114EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Oliver Carruthers
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 137,9
    Kursziel alt: 132
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



