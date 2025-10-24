BERNSTEIN RESEARCH stuft VALEO auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die Konsensschätzung übertroffen und auf der anschließenden Analystenkonferenz zuversichtlich geklungen, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zu den Problemen des Chipzulieferers Nexperia merkte er an, Valeo sei nicht untätig geblieben und habe nach eigener Aussage bereits Alternativen für mehr als 95 Prozent der verwendeten Nexperia-Komponenten identifiziert und validiert./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,34 % und einem Kurs von 11,88EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.
