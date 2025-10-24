CWS Workwear - neu gedacht. Schon immer. (VIDEO)









Hudbay nimmt den Betrieb in Peru wieder auf





Globus Nachrichtenwire 7. Okt 2025

TORONTO, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") ( TSX, NYSE: HBM) gibt bekannt, dass es den Betrieb in der Mine Constancia in Peru nach einer vorübergehenden Schließung aufgrund lokaler Proteste und illegaler Blockaden wieder aufgenommen hat.

Die Sicherheit aller Mitarbeiter hat für das Unternehmen oberste Priorität, und Hudbay hat am 22. September den Betrieb eingestellt Nd als Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten und den Behörden Zeit zu geben, sich mit den illegalen Protesten zu befassen. Hudbay hat vor kurzem den Betrieb bei Constancia wieder aufgenommen, wobei die Mühle nun das volle Produktionsniveau erreicht hat. Während der vorübergehenden Stillstandszeit führte das Team vorbeugende Wartungsarbeiten an der Mühle und an bestimmten Bergbaumaschinen durch. Es wird erwartet, dass die Belegschaft in den kommenden Tagen wieder auf ein normales Niveau zurückkehren wird, und das Unternehmen geht weiterhin davon aus, seine Produktions- und Kostenprognosen für 2025 zu erreichen.

Von Zeit zu Zeit kommt es in Peru zu sozialen Protesten, und seit der Aufnahme des Betriebs von Constancia im Jahr 2014 konzentriert sich Hudbay auf die Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen, um einen erfolgreichen und nachhaltigen langfristigen Betrieb zu gewährleisten. Hudbay pflegt aktiv starke Beziehungen zu den Gemeinden in der Nähe von Constancia und sorgt für einen kontinuierlichen konstruktiven Dialog. Das Unternehmen ist bestrebt, ein sicherer und verantwortungsbewusster Betreiber zu sein und langfristig einen bedeutenden Beitrag zum Wohlstand der lokalen und regionalen Gemeinden zu leisten.

Wie in den Ergebnissen des Unternehmens für das zweite Quartal 2025 erwähnt, wirkten sich regionale Proteste, die zu Beginn des dritten Quartals begannen, vorübergehend auf den Transport von Vorräten und Konzentrat zum und vom Standort Constancia aus und beeinträchtigten die Sequenzierung der Mine. Trotz der lokalen Proteste und der illegalen Blockade gegen Ende des Quartals hat das Unternehmen seine Vorräte aufgefüllt und die Lagerbestände an Konzentraten am Standort reduziert. Da sich die regionalen sozialen Unruhen zu Beginn des dritten Quartals auf die Transportrouten auswirkten und der Seegang die Hafenverschiffungen Ende September beeinträchtigte, wurde eine Lieferung von 20.000 Tonnen trockenem Kupferkonzentrat von Ende September auf Anfang Oktober verschoben, wodurch das Verkaufsvolumen im dritten Quartal reduziert wurde. Diese Lieferung wurde anschließend zu Beginn des vierten Quartals verkauft, und die Gesamtkonzentratbestände haben sich normalisiert.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren unter anderem auf Meinungen, Annahmen, Schätzungen und Analysen, die zwar von uns zum Zeitpunkt der Bereitstellung der zukunftsgerichteten Informationen als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus erheblichen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren unter anderem auf Annahmen in Bezug auf die Auswirkungen der Proteste, die normalen Mengen an Konzentratbeständen und illegalen Blockaden, die Constancia betreffen, sowie die Fähigkeit, jährliche Produktions- und Kostenprognosen zu erreichen, die zwar von Hudbay zum Zeitpunkt der Bereitstellung der zukunftsgerichteten Informationen als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus erheblichen Risiken unterliegen. Unsicherheiten, Eventualitäten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Sollten ein oder mehrere Risiken, Unsicherheiten, Eventualitäten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich Faktoren oder Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Hudbay übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und zukunftsgerichteten Informationen zu erläutern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über Hudbay

Hudbay (TSX, NYSE: HBM) ist ein auf Kupfer fokussiertes Bergbauunternehmen für kritische Mineralien mit drei langlebigen Betrieben und einer erstklassigen Pipeline von Kupferwachstumsprojekten in den wichtigsten Bergbaugebieten Kanadas, Perus und der Vereinigten Staaten.

Zum operativen Portfolio von Hudbay gehören die Mine Constancia in Cusco (Peru), die Snow Lake Betriebe in Manitoba (Kanada) und die Copper Mountain Mine in British Columbia (Kanada). Kupfer ist das primäre Metall, das vom Unternehmen produziert wird, was durch eine bedeutende Goldproduktion und die Nebenprodukte Zink, Silber und Molybdän ergänzt wird. Die Wachstumspipeline von Hudbay umfasst das Projekt Copper World in Arizona (USA), das Projekt Mason in Nevada (USA), das Projekt Llaguen in La Libertad (Peru) sowie mehrere Expansions- und Explorationsmöglichkeiten in der Nähe der bestehenden Betriebe.

Der Wert, den Hudbay schafft, und die Wirkung, die es hat, werden in seinem Purpose Statement verkörpert: "Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinschaften und unseren Planeten. Hudbay liefert die Metalle, die die Welt braucht. Wir arbeiten nachhaltig, verändern Leben und schaffen eine bessere Zukunft für Gemeinschaften." Die Mission von Hudbay ist es, nachhaltige Werte und hohe Renditen zu schaffen, indem es seine Kernstärken in den Bereichen Gemeindebeziehungen, gezielte Exploration, Minenerschließung und effizienter Betrieb nutzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Candace Brûlé

Vice President, Investor Relations, Finanzanalyse und externe Kommunikation

(416) 814-4387

investor.relations@hudbay.com

Bild: https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTU0MTE5OCM3MTgzMDE0IzIwMDcxNzU=



