CWS Workwear - neu gedacht. Schon immer. (VIDEO)

    Berlin (ots) - CWS Workwear bietet Arbeitskleidung als Servicemodell basierend
    auf 126 Jahren Innovation, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Mit über
    35.000 Kunden in 15 Ländern reduziert das Unternehmen Emissionen durch
    Wiederverwendung, Reparatur und ganzheitliches Lebenszyklusmanagement.
    Inklusion, Sicherheit und digitale Innovation prägen die nachhaltige Zukunft von
    CWS Workwear.

    125 Jahre zirkuläre Arbeitskleidung als Service: Eine lange Geschichte von
    Verantwortung, Innovation und Kundenorientierung

    Mit 125 Jahren Erfahrung hat CWS Workwear ein starkes Erbe aufgebaut - geprägt
    von Zuverlässigkeit, Innovation und Verantwortung. Täglich tragen 1,5 Millionen
    Menschen in 15 Ländern Kleidung von CWS Workwear, und über 35.000 Kunden
    vertrauen auf das Workwear-as-a-Service-Modell.

    Im Zentrum von Workwear as a Service (Arbeitskleidung als Servicemodell) steht
    ein zirkuläres Geschäftsmodell mit klarem Fokus auf Langlebigkeit und
    Wiederverwendung. Durch die Steuerung des gesamten Lebenszyklus der
    Arbeitskleidung, vom Design und der Wäsche über Logistik bis hin zu Wartung,
    Reparatur und Recycling, unterstützt CWS Workwear seine Kunden dabei, Abfall zu
    reduzieren und Emissionen zu senken. Durch optimierte Abläufe verringert CWS
    Workwear aktiv seinen CO2-Fußabdruck.

    Der CWS Workwear Emissionsrechner ermöglicht Unternehmen, die Umweltauswirkungen
    jedes Kleidungsstücks zu verfolgen - für fundierte Entscheidungen und messbare
    Nachhaltigkeitsziele.

    CWS Workwear bietet maßgeschneiderte Services, die branchenspezifische
    Sicherheitsstandards erfüllen und Schutz sowie Konformität in verschiedenen
    Sektoren gewährleisten. Über 500 Servicefahrzeuge liefern täglich frisch
    gewaschene Kleidung: hygienisch und einsatzbereit, ohne zusätzlichen Aufwand für
    Kunden.

    Über die ökologische Nachhaltigkeit hinaus engagiert sich CWS Workwear für
    Inklusion und Vielfalt . So beschäftigt der Waschbetrieb in Slowenien
    beispielsweise Menschen mit Behinderungen. Dies ist nur ein Beispiel, wie
    Chancengleichheit und soziale Verantwortung bei CWS Workwear gelebt wird.

    Innovation treibt die Zukunft des Unternehmens voran. Im CWS Workwear Innovation
    Lab erforschen Mitarbeitende verschiedene Techniken, um die Lebenszeit der
    Kleidung zu verlängern und das Kundenerlebnis und die Umweltwirkung weiter zu
    verbessern.

    CWS Workwear handelt kundenorientiert Denkweise. Diese Philosophie prägt sowohl
    die Produktentwicklung, Service- und Waschprozesse.

    Wie Leonie Biesen, Lead Sustainability Workwear, treffend sagt: "Für uns ist
    Nachhaltigkeit nicht nur ein Ziel, sondern Teil unseres Erfolgs und unserer
    Existenz."

    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cws.com/workwear
    Social Media:

    - CWS Workwear | Dreieich | Facebook (https://www.facebook.com/CWSWorkwearGroup)
    - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/cws-workwear/)
    - CWS Workwear (@cwsworkwear) - Instagram photos and videos
    (https://www.instagram.com/cwsworkwear/)

