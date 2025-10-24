GOLDMAN SACHS stuft Unilever PLC auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5000 auf 5130 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai attestierte dem Konsumgüterkonzern in seinem Kommentar vom Donnerstag ein solides Wachstum im dritten Quartal./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 53,60EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 51,3
Kursziel alt: 50
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
