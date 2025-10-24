    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    GOLDMAN SACHS stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5000 auf 5130 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai attestierte dem Konsumgüterkonzern in seinem Kommentar vom Donnerstag ein solides Wachstum im dritten Quartal./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:03 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 53,60EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Olivier Nicolai
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 51,3
    Kursziel alt: 50
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


