Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW
- Volkswagen hat nächste Woche keine Produktionsausfälle.
- Chipkrise beeinträchtigt Produktion nicht in Deutschland.
- Fahrzeug-Produktion an deutschen Standorten gesichert.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Volkswagen gibt es kommende Woche trotz der Chipkrise keine Produktionsausfälle. Nach heutigem Stand (Freitag, 24. Oktober) ist die Fahrzeug-Produktion an den deutschen Standorten in der kommenden Woche abgesichert, teilte der Konzern mit./fjo/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 89,64 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,47 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +22,99 %/+45,35 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Chip-Krise bei VW: Zwickau plant Extraschichten - Hoffnung auf neuen Zulieferer
VW verhandelt mit Ersatz-Lieferanten für Chips - Zusatzschichten statt Stillstand - Konzern plant Samstagsarbeit ab Mitte November - Entscheidung hängt von Chipversorgung ab
https://www.news5.de/news/news/read/39134
....Im Volkswagen-Stammwerk Wolfsburg soll laut Nachrichtenagentur Reuters in der kommenden Woche daher die Produktion nicht angehalten werden. "Nach jetzigem Stand läuft die Produktion nächste Woche normal", zitierte Reuters einen anonymen Insider....
In der Krise um den Chip-Zulieferer Nexperia gibt VW vorsichtig Entwarnung: Ein Ersatzlieferant soll nun einspringen.