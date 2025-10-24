JPMORGAN stuft INTEL CORP auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel von 21 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dank einer soliden Nachfrage habe der Chipkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Harlan Sur am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die längerfristigen Herausforderungen stellten aber weiter ein Risiko für die Fundamentaldaten und die Ertragskraft dar./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,90 % und einem Kurs von 35,58EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 21
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
