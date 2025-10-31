Ihre wichtigsten Termine
American Express, Ally Financial, Schlumberger, Volvo & Hella legen Q-Zahlen vor
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Q3-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Audi, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
11:30 Uhr, USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
11:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, USA: AbbVie, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 9/25
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 10/25
00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 9/25
02:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25
06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 9/25
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 9/25
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
10:00 Uhr, Spanien: Leistungsbilanz 8/25
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 9/25
13:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
14:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 10/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 31.10.2025
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 31.10.2025
