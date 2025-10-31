    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    American Express, Ally Financial, Schlumberger, Volvo & Hella legen Q-Zahlen vor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - American Express, Ally Financial, Schlumberger, Volvo & Hella legen Q-Zahlen vor
    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Q3-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Audi, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    11:30 Uhr, USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
    11:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: AbbVie, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 9/25
    00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 10/25
    00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
    00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 9/25
    02:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25
    06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 9/25
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 9/25
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    10:00 Uhr, Spanien: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 9/25
    13:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
    14:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 10/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 31.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    00:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    00:30JapanJPNArbeitslosenquote
    00:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    00:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    00:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze s.a (Monat)
    00:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (YoY)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURHarmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    13:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    13:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    13:30USAUSAPrivatausgaben
    13:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    13:30USAUSAEmployment Cost Index
    13:30USAUSAPersönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    13:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    13:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    13:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:45USAUSAChicago PMI
    15:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    17:00USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    17:00USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
