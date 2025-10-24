    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 30 Dollar - 'Underweight'

    • JPMorgan hebt Intel-Kursziel auf 30 US-Dollar an.
    • Einstufung bleibt jedoch auf "Underweight" bestehen.
    • Langfristige Risiken für Ertragskraft bestehen weiterhin.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel von 21 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dank einer soliden Nachfrage habe der Chipkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Harlan Sur am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die längerfristigen Herausforderungen stellten aber weiter ein Risiko für die Fundamentaldaten und die Ertragskraft dar./ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:37 / EDT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,10 % und einem Kurs von 35,65 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +14,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 169,62 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -41,11 %/-1,85 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 30 US-Dollar

    dpa-AFX
