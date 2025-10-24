JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 30 Dollar - 'Underweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,10 % und einem Kurs von 35,65 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +14,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 169,62 Mrd..

Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -41,11 %/-1,85 % bedeutet.