ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 30 Dollar - 'Underweight'
- JPMorgan hebt Intel-Kursziel auf 30 US-Dollar an.
- Einstufung bleibt jedoch auf "Underweight" bestehen.
- Langfristige Risiken für Ertragskraft bestehen weiterhin.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel von 21 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dank einer soliden Nachfrage habe der Chipkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Harlan Sur am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die längerfristigen Herausforderungen stellten aber weiter ein Risiko für die Fundamentaldaten und die Ertragskraft dar./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:37 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,10 % und einem Kurs von 35,65 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +14,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 169,62 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -41,11 %/-1,85 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 30 US-Dollar
Intel führt seine langfristige Fertigungs-Roadmap erfolgreich um, wobei sein Rechenzentrumsprozessor der nächsten Generation einen kritischen Designmeilenstein erreicht.
Ein neuer Stiftungsvertrag mit dem Verteidigungsministerium unterstreicht die strategische Bedeutung von Intel und zeigt anhaltende Traktion in diesem wichtigen Geschäftssegment, stellte AMERICAN MARKET NEWS:
https://amn.beehiiv.com/p/intel-s-turnaround-hits-hyperspeed-with-a-new-52-week-high
• Nvidia just invested $5B in Intel, Co-Develop Chips
• Trump Confirmed 10% US Stake in Intel
• SoftBank bought $2B in Intel Shares
• 3 Stocks including Intel just hit a Golden Cross
• Qualcomm had approached Intel about a potential takeover, aiming to acquire the struggling chipmaker
• INTC is among the Top 5 Stocks Republican Senators are buying (by Portfolio Allocation Weight)
And more updates in the app that explains how todays move was predictable! The team is growing fast and making profits some doubled and tripled their accounts just this month!
And the best of the best? We're just getting started there is more to come 🚀