    JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 16,50 Euro

    • JPMorgan stuft Eni auf "Overweight" mit 16,50 Euro.
    • Starkes Q3: Aktienrückkäufe und Gewinnprognose angehoben.
    • Positive Entwicklung bestätigt, Erwartungen übertroffen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Als sehr stark bezeichnete Matthew Lofting am Freitag das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns. Er verwies auf die gestiegenen Aktienrückkäufe, die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelfluss und den überzeugend und besser als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie. Dass er die Aktie zuvor mit dem Status "Positive Catalyst Watch" versehen und damit eine mit Blick auf die Zahlenvorlage positive Entwicklung erwartet hatte, habe sich also als richtig erwiesen./ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 15,97 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +5,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 50,25 Mrd..

    ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +0,28 %/+6,54 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 16,50 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
