JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 16,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 15,97 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +5,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 50,25 Mrd..

ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +0,28 %/+6,54 % bedeutet.