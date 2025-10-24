ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro - 'Outperform'
- Kursziel für MTU auf 446 Euro angehoben.
- Umsatz- und operative Ergebnisse übertroffen.
- Positive Reaktion der Aktie bleibt mäßig.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 383 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,12 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,52 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 431,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 500,00Euro was eine Bandbreite von -5,81 %/+30,82 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 446 Euro
