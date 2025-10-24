Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 383 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,12 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,52 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 431,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 500,00Euro was eine Bandbreite von -5,81 %/+30,82 % bedeutet.