    UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 92 Euro - 'Sell'

    • UBS senkt Kursziel für Beiersdorf auf 92 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Sell" nach schwachem Quartal.
    • Prognosen für 2025 und 2026 erneut vorsichtig angepasst.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Hamburger hätten ein weiteres schwaches Quartal hinter sich und die Prognose für 2025 ein weiteres Mal gekürzt, schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach dem Bericht. Dies stimme auch für 2026 vorsichtig./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 95,56 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +4,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,15 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -3,44 %/+35,39 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 92 Euro

