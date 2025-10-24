UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 92 Euro - 'Sell'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 95,56 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +4,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,15 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -3,44 %/+35,39 % bedeutet.