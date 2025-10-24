    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Baukonjunktur im August

    Auftragseingänge halten Vorjahresniveau

    Berlin (ots) - "Nachdem wir im Vormonat einen deutlichen Zuwachs der Aufträge im
    Hoch- und Tiefbau verzeichnen konnten, halten die Order im August das
    Vorjahresniveau. Stützend wirken dabei Großprojekte. Es bleibt damit bei einer
    sehr volatilen Nachfrageentwicklung in diesem Jahr", kommentiert Felix Pakleppa,
    Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), die heute
    vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Konjunkturdaten zum Bauhauptgewerbe für
    Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten.

    "Im laufenden Monat gingen Aufträge im Wert von ca. 9,2 Milliarden Euro ein. Im
    Hochbau lag das Auftragsvolumen bei 4,5 Milliarden Euro und damit ca. 9,5
    Prozent über dem Vorjahresmonat. Während der Wohnungsbau in den vergangenen
    Monaten noch stabile Zuwächse verzeichnete, erreichten die Auftragseingänge im
    August mit ca. 1,5 Milliarden Euro nur etwa das Vorjahresniveau. Der
    Wirtschaftshochbau legte deutlich um 18 Prozent zu, maßgeblich gepusht durch ein
    Großprojekt in Brandenburg. Der öffentliche Hochbau stützte mit einem
    Auftragszuwachs um ca. fünf Prozent die Gesamtbilanz des Hochbaus.

    Die Nachfrage im Tiefbau lag im August bei gut 4,6 Milliarden Euro - ein
    Rückgang um gut sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders volatil
    bleibt die Nachfrage im Gewerbetiefbau. Nach einem Zuwachs um gut 21 Prozent im
    Juli gegenüber dem Vorjahresmonat fiel sie im August um fast 13 Prozent. Zudem
    bleibt die Nachfrage der öffentlichen Hand im Straßenbau schwach: gut 21 Prozent
    unter Vorjahr. Wir sehen hier seit Monaten deutlich zu wenig Aufträge am Markt.
    Der im Sommer von der Autobahn GmbH verfügte Vergabestopp wirkt faktisch bis
    heute nach.

    Hinzu kommt die schwache Auftragsvergabe vieler Kommunen, deren
    Investitionstätigkeit offensichtlich durch das Rekorddefizit der Haushalte 2024
    erheblich erschwert wird. Vor dem Hintergrund eines kommunalen Investitionsstaus
    von über 200 Milliarden Euro sollte der Anteil der Mittel, den die Länder aus
    dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen an die Kommunen weitergeben, bei über 60
    Prozent liegen. Aufträge müssen jetzt zügig an den Markt kommen. Das monatelange
    Vorhalten von unterausgelasteten Kapazitäten ist für die Bauunternehmen eine
    enorme betriebswirtschaftliche Herausforderung."

    Bis einschließlich August sind bei den berichtenden Bauunternehmen Aufträge in
    Höhe von ca. 75 Milliarden Euro eingegangen (ca. +8 Prozent), dabei sind es im
    Wohnungsbau gut 13 Milliarden Euro (ca. +10 Prozent), im Wirtschaftsbau ca. 35
    Milliarden Euro (ca. +13 Prozent) und im öffentlichen Bau ca. 26 Milliarden Euro
    (ca. +2 Prozent), davon im Straßenbau ca. 11,2 Milliarden Euro (ca. -5 Prozent).

    Die Umsätze erreichten bis zum August knapp 72 Milliarden Euro, dabei im
    Wohnungsbau ca. 14,6 Milliarden Euro (ca. -2 Prozent), im Wirtschaftsbau ca.
    32,5 Milliarden Euro (ca. +6 Prozent) und im öffentlichen Bau ca. 25 Milliarden
    Euro (ca. +3 Prozent), davon im Straßenbau ca. 10,3 Milliarden Euro (ca. +0
    Prozent).

