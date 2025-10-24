Trumps Russland-Schock: Droht ein Umbruch in der Energiepolitik dieser Länder?

Rund fünf von sechs Fässern russischen Rohöls gehen derzeit an Abnehmer in Indien und China. Seit dem EU-Importstopp 2022 bezieht China laut dem Center for Research on Energy and Clean Air etwa 47 Prozent und Indien 38 Prozent der russischen Exporte. Diese Abhängigkeit trifft nun auf Trumps Drohkulisse.

Die neue Sanktionsrunde von US-Präsident Donald Trump gegen Russland bringt Indien und China in eine schwierige Lage. Beide Länder profitieren seit Jahren von billigem russischem Öl – doch Washington droht nun, alle Partner der russischen Energieriesen Rosneft und Lukoil vom US-Finanzsystem auszuschließen.

Gefahr für Indiens Balanceakt

Besonders Indien steht unter Druck. Trump hat bereits Strafzölle von 50 Prozent auf indische Waren verhängt und verlangt den Stopp russischer Ölimporte. Premierminister Narendra Modi versucht, einen Balanceakt zwischen Energieversorgung und Handelsbeziehungen zu meistern. "Ob Indien seine Abhängigkeit verringern kann, wird stark von der Stärke des Drucks der USA und davon abhängen, wie viel Volatilität Indien bereit ist zu absorbieren", schrieb Analyst Sumit Ritolia vom Datenanbieter Kpler.

Trotz Trumps Behauptung, Indien habe zugesagt, russisches Öl nicht mehr zu kaufen, dementierten Regierungsvertreter dies hinter den Kulissen. Offiziell schweigt Neu-Delhi – wohl, um den Dialog mit Washington nicht zu gefährden. Laut Experten könnte Modi die neuen Sanktionen nutzen, um innenpolitisch einen Kurswechsel zu rechtfertigen und gleichzeitig ein Handelsabkommen mit den USA zu beschleunigen.

China trotzt, zögert aber

In Peking reagierte die Regierung empört. Ein Sprecher des Außenministeriums bezeichnete Trumps Vorgehen als "einseitig und völkerrechtswidrig". China importiert weiterhin Öl im Wert von rund drei Milliarden US-Dollar pro Monat aus Russland – etwa ein Fünftel seines gesamten Bedarfs. Doch laut Analystin Muyu Xu von Kpler könnten chinesische Ölkonzerne ihre Käufe bald aussetzen, um keine Sekundärsanktionen zu riskieren.

Ölembargo mit globaler Sprengkraft

Für Indien wäre ein abrupter Lieferstopp riskant. Etwa ein Drittel seines Ölbedarfs kommt aus Russland, oft über Zwischenhändler, die Sanktionen bislang umschiffen. Vor allem der Industriekonzern Reliance Industries hat langfristige Verträge mit Rosneft – eine direkte Verbindung, die Washington ins Visier nehmen könnte.

Harsh V. Pant von der Denkfabrik Observer Research Foundation warnt jedoch vor überhasteten Reaktionen:

"Die Länder werden keine dramatischen Veränderungen vornehmen, nur weil Herr Trump mit dem falschen Fuß aufgestanden ist."

Indien prüft inzwischen Alternativen aus dem Nahen Osten, Lateinamerika und den USA. Doch die Umstellung dürfte Zeit brauchen. Währenddessen brechen die Exporte in die USA ein: Im ersten Monat nach den neuen Zöllen sanken sie laut Global Trade Research Initiative um fast 40 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar.

Ein riskantes Spiel

Trump will Moskaus Kriegskasse austrocknen – doch der Preis dafür könnte global steigen. Indien und China stehen nun vor der Wahl: Sie müssen entweder ihre Energiesicherheit aufs Spiel setzen oder das Risiko eingehen, selbst Ziel amerikanischer Sanktionen zu werden. Beide Wege führen in unruhiges Fahrwasser.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion