    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU wirft Facebook, Instagram und Tiktok Rechtsbrüche vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Facebook, Instagram und TikTok verstoßen gegen EU-Recht.
    • Hohe Geldstrafen drohen bei mangelnder Datentransparenz.
    • EU-Kommission fordert Anpassungen oder Entlastungsmaterial.
    EU wirft Facebook, Instagram und Tiktok Rechtsbrüche vor
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Facebook, Instagram und Tiktok verstoßen nach Angaben der Europäischen Kommission nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen gegen ein EU-Digitalgesetz. Ihnen drohen wegen mangelnder Datentransparenz hohe Geldstrafen, sollten sie nicht noch entlastendes Material präsentieren oder Anpassungen vornehmen, wie die EU-Kommission mitteilte./tre/DP/jha

    Meta Platforms (A)

    +0,54 %
    +5,51 %
    -0,89 %
    +4,91 %
    +21,34 %
    +382,66 %
    +167,77 %
    +588,23 %
    +2.008,41 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    694,41€
    Basispreis
    4,42
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    768,96€
    Basispreis
    4,42
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 635,4 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 874,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +27,83 %/+49,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EU wirft Facebook, Instagram und Tiktok Rechtsbrüche vor Facebook, Instagram und Tiktok verstoßen nach Angaben der Europäischen Kommission nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen gegen ein EU-Digitalgesetz. Ihnen drohen wegen mangelnder Datentransparenz hohe Geldstrafen, sollten sie nicht noch …