EU wirft Facebook, Instagram und Tiktok Rechtsbrüche vor
- Facebook, Instagram und TikTok verstoßen gegen EU-Recht.
- Hohe Geldstrafen drohen bei mangelnder Datentransparenz.
- EU-Kommission fordert Anpassungen oder Entlastungsmaterial.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Facebook, Instagram und Tiktok verstoßen nach Angaben der Europäischen Kommission nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen gegen ein EU-Digitalgesetz. Ihnen drohen wegen mangelnder Datentransparenz hohe Geldstrafen, sollten sie nicht noch entlastendes Material präsentieren oder Anpassungen vornehmen, wie die EU-Kommission mitteilte./tre/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 635,4 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 874,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +27,83 %/+49,56 % bedeutet.
