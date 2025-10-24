EU wirft Facebook, Instagram und Tiktok Rechtsbrüche vor

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 635,4 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Bil..

Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 874,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +27,83 %/+49,56 % bedeutet.