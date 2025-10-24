    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci

    Vinci - Aktie bricht ein -5,44 % - 24.10.2025

    Am 24.10.2025 ist die Vinci Aktie, bisher, um -5,44 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vinci Aktie.

    Vinci ist ein führender Bau- und Konzessionskonzern, der Infrastrukturprojekte weltweit entwickelt und betreibt. Mit einem breiten Angebot von Bauleistungen bis zu Konzessionen ist Vinci stark in Europa vertreten und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Bouygues und ACS Group. Vinci's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation und Innovationskraft in nachhaltigen Projekten.

    Vinci Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Vinci Aktie. Sie fällt um -5,44 % auf 119,18. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Vinci-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,24 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vinci Aktie damit um +3,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,15 %. Im Jahr 2025 gab es für Vinci bisher ein Plus von +27,19 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

    Vinci Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,91 %
    1 Monat +7,15 %
    3 Monate +0,24 %
    1 Jahr +20,71 %

    Informationen zur Vinci Aktie

    Es gibt 587 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,05 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart Europa - 24.10. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Mischkonzern habe durchwachsen, aber "solide genug" abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Vor …

    Vinci Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vinci Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vinci

    -5,21 %
    +5,13 %
    +7,01 %
    +0,08 %
    +20,57 %
    +44,63 %
    +74,85 %
    +116,28 %
    +180,72 %
    ISIN:FR0000125486WKN:867475



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
