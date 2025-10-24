Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 24.10.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 24.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,04 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (+0,53 %), SAP SE (-0,23 %), Silber (-1,74 %), Gold (-1,58 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|FA3YWC
|Long
|5,88
|123,60 Tsd.
|Gold
|FA94N0
|Long
|8,84
|123,36 Tsd.
|Silber
|UM5CEA
|Long
|2,49
|99,12 Tsd.
|DAX Performance
|DU3992
|Short
|57,94
|91,30 Tsd.
|Gold
|BY0FDL
|Long
|11,51
|87,88 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PC2H6S
|Long
|8,40
|299,85 Tsd.
|Siemens Energy
|PL7S5P
|Long
|5,98
|67,20 Tsd.
|Adyen NV
|PC5BF7
|Long
|5,99
|24,91 Tsd.
|Meta Platforms
|SY115L
|Long
|8,31
|19,90 Tsd.
|Silber
|PL7LYK
|Long
|8,25
|19,68 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|SAP SE
|
Cap
|VC6DFZ
|297,40 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|PC3DXS
|200,73 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DY2AH1
|123,84 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DY2AHJ
|99,87 Tsd.
|ING Groep NV
|
Sonstige
|DK1F6W
|99,14 Tsd.
