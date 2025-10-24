    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 24.10.25
    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 24.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,04 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (+0,53 %), SAP SE (-0,23 %), Silber (-1,74 %), Gold (-1,58 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber FA3YWC Long 5,88 123,60 Tsd.
    Gold FA94N0 Long 8,84 123,36 Tsd.
    Silber UM5CEA Long 2,49 99,12 Tsd.
    DAX Performance DU3992 Short 57,94 91,30 Tsd.
    Gold BY0FDL Long 11,51 87,88 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PC2H6S Long 8,40 299,85 Tsd.
    Siemens Energy PL7S5P Long 5,98 67,20 Tsd.
    Adyen NV PC5BF7 Long 5,99 24,91 Tsd.
    Meta Platforms SY115L Long 8,31 19,90 Tsd.
    Silber PL7LYK Long 8,25 19,68 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    SAP SE
    Cap
    		VC6DFZ 297,40 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		PC3DXS 200,73 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		DY2AH1 123,84 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		DY2AHJ 99,87 Tsd.
    ING Groep NV
    Sonstige
    		DK1F6W 99,14 Tsd.



