Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach

Zur Entwicklung trugen in den ersten neun Monaten alle Bereiche bei, das Energie- wie auch das Konzessionsgeschäft waren dabei die Treiber. Ein schwächeres Wachstum zeigte unterdessen das Baugeschäft, das den größten Umsatzbeitrag leistet.

NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Vinci hat im dritten Quartal weiteres Wachstum verzeichnet. So stiegen die Erlöse um knapp fünf Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bereits am Donnerstagabend in Nanterre mitteilte. Das war etwas besser als von Analysten erwartet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Umsätze auf 54,3 Milliarden Euro, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Anleger waren dennoch nicht überzeugt.

An der Börse konnte die Aktie von den vorgelegten Zahlen nicht profitieren. Zuletzt gab sie um 3,2 Prozent nach und notierte damit am Ende des EuroStoxx-50 -Indexes. Damit sank der Wert unter den kurzfristigen Aufwärtstrend, der sich in der vergangenen Woche etabliert hatte. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie aber um rund 19 Prozent an Wert gewonnen.

Die Analysten von Jefferies bezeichneten das Zahlenwerk als solide, verwiesen aber auch auf Schwachpunkte. So sei das Flughafengeschäft der negative Ausreißer gewesen. Der Auftragseingang von Vinci habe sich unterdessen unspektakulär entwickelt. RBC-Analyst Ruairi Cullinane verwies darauf, dass die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns höher als vom Markt erwartet ausgefallen seien.

Ergebniszahlen nannte Vinci zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresprognose wurde jedoch bekräftigt. Stützen dürfte ein stärkeres Auftragsbuch, das um sechs Prozent wuchs, obwohl das Neugeschäft per Ende September leicht um drei Prozent zurückging./err/lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,13 % und einem Kurs von 119,3 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +5,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,01 %. Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 69,87 Mrd.. Vinci zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9800 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +9,11 %/+21,70 % bedeutet.



