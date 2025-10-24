UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Hamburger hätten ein weiteres schwaches Quartal hinter sich und die Prognose für 2025 ein weiteres Mal gekürzt, schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach dem Bericht. Dies stimme auch für 2026 vorsichtig./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 95,26EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
