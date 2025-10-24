    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" belassen mit einem unveränderten Kursziel von 4120 Pence. Vor der Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sei das dritte Quartal ermutigend gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt scheine bereits den Erfolg der Strategie des Konsumgüterkonzerns einzupreisen./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 53,60EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 41,2
    Kursziel alt: 41,2
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,25, was einem Rückgang von -11,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell' Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" belassen mit einem unveränderten Kursziel von 4120 Pence. Vor der Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sei das dritte Quartal ermutigend gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag …