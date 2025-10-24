WIESBADEN (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025 - die Veröffentlichungen erfolgen in

der Regel um 8.00 Uhr



Montag. 27.10.2025





- (Nr. N058) Bestattungswesen in Deutschland, Jahr 2024

- (Nr. 385) Wo bleibt mein Geld? - Haushalte für Teilnahme an den Laufenden

Wirtschaftsrechnungen (LWR) 2026 gesucht



Dienstag, 28.10.2025



- (Nr. N059) Zum Weltspartag am 30.10.2025: Sparquote in Deutschland und im

internationalen Vergleich, 1. Halbjahr 2025/Jahr 2024

- (Nr. 44) Zahl der Woche: Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern, Jahr

2024



Mittwoch, 29.10.2025



- (Nr. N060) Bevölkerung nach Art der Krankenversicherung und ohne

Krankenversicherungsschutz, Jahr 2023

- (Nr. 386) Baumschulen (Baumschulbetriebe, -flächen und -kulturen), Jahr 2025



Donnerstag, 30.10.2025



- (Nr. 387) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,

Erwerbslosenquote), September 2025

- (Nr. N061) Zum Weltmännertag am 03.11.: Sterbefälle, Lebenserwartung,

Todesursachen und Krankenhausbehandlungen bei Männern, Jahre 2023/2024

- (Nr. 388) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2025, 10:00 Uhr

- (Nr. 389) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2025 (im Laufe des

Tages)



Freitag, 31.10.2025



- (Nr. 390) Umsatz im Einzelhandel, September 2025

- (Nr. 391) Außenhandelspreise, September 2025

- (Nr. 392) Personal und Kinder in Kindertagesbetreuung, Jahr 2024



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber:



DESTATIS | Statistisches Bundesamt



Gustav-Stresemann-Ring 11



65189 Wiesbaden



www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6144317

OTS: Statistisches Bundesamt







