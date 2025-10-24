    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025

    WIESBADEN (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025 - die Veröffentlichungen erfolgen in
    der Regel um 8.00 Uhr

    Montag. 27.10.2025

    - (Nr. N058) Bestattungswesen in Deutschland, Jahr 2024
    - (Nr. 385) Wo bleibt mein Geld? - Haushalte für Teilnahme an den Laufenden
    Wirtschaftsrechnungen (LWR) 2026 gesucht

    Dienstag, 28.10.2025

    - (Nr. N059) Zum Weltspartag am 30.10.2025: Sparquote in Deutschland und im
    internationalen Vergleich, 1. Halbjahr 2025/Jahr 2024
    - (Nr. 44) Zahl der Woche: Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern, Jahr
    2024

    Mittwoch, 29.10.2025

    - (Nr. N060) Bevölkerung nach Art der Krankenversicherung und ohne
    Krankenversicherungsschutz, Jahr 2023
    - (Nr. 386) Baumschulen (Baumschulbetriebe, -flächen und -kulturen), Jahr 2025

    Donnerstag, 30.10.2025

    - (Nr. 387) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,
    Erwerbslosenquote), September 2025
    - (Nr. N061) Zum Weltmännertag am 03.11.: Sterbefälle, Lebenserwartung,
    Todesursachen und Krankenhausbehandlungen bei Männern, Jahre 2023/2024
    - (Nr. 388) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2025, 10:00 Uhr
    - (Nr. 389) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
    Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2025 (im Laufe des
    Tages)

    Freitag, 31.10.2025

    - (Nr. 390) Umsatz im Einzelhandel, September 2025
    - (Nr. 391) Außenhandelspreise, September 2025
    - (Nr. 392) Personal und Kinder in Kindertagesbetreuung, Jahr 2024

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:

    DESTATIS | Statistisches Bundesamt

    Gustav-Stresemann-Ring 11

    65189 Wiesbaden

    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6144317
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025 Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025 - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr Montag. 27.10.2025 - (Nr. N058) Bestattungswesen in Deutschland, Jahr 2024 - (Nr. 385) Wo …