Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025
WIESBADEN (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
(DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025 - die Veröffentlichungen erfolgen in
der Regel um 8.00 Uhr
Montag. 27.10.2025
(DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025 - die Veröffentlichungen erfolgen in
der Regel um 8.00 Uhr
Montag. 27.10.2025
- (Nr. N058) Bestattungswesen in Deutschland, Jahr 2024
- (Nr. 385) Wo bleibt mein Geld? - Haushalte für Teilnahme an den Laufenden
Wirtschaftsrechnungen (LWR) 2026 gesucht
Dienstag, 28.10.2025
- (Nr. N059) Zum Weltspartag am 30.10.2025: Sparquote in Deutschland und im
internationalen Vergleich, 1. Halbjahr 2025/Jahr 2024
- (Nr. 44) Zahl der Woche: Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern, Jahr
2024
Mittwoch, 29.10.2025
- (Nr. N060) Bevölkerung nach Art der Krankenversicherung und ohne
Krankenversicherungsschutz, Jahr 2023
- (Nr. 386) Baumschulen (Baumschulbetriebe, -flächen und -kulturen), Jahr 2025
Donnerstag, 30.10.2025
- (Nr. 387) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,
Erwerbslosenquote), September 2025
- (Nr. N061) Zum Weltmännertag am 03.11.: Sterbefälle, Lebenserwartung,
Todesursachen und Krankenhausbehandlungen bei Männern, Jahre 2023/2024
- (Nr. 388) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2025, 10:00 Uhr
- (Nr. 389) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2025 (im Laufe des
Tages)
Freitag, 31.10.2025
- (Nr. 390) Umsatz im Einzelhandel, September 2025
- (Nr. 391) Außenhandelspreise, September 2025
- (Nr. 392) Personal und Kinder in Kindertagesbetreuung, Jahr 2024
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6144317
OTS: Statistisches Bundesamt
- (Nr. 385) Wo bleibt mein Geld? - Haushalte für Teilnahme an den Laufenden
Wirtschaftsrechnungen (LWR) 2026 gesucht
Dienstag, 28.10.2025
- (Nr. N059) Zum Weltspartag am 30.10.2025: Sparquote in Deutschland und im
internationalen Vergleich, 1. Halbjahr 2025/Jahr 2024
- (Nr. 44) Zahl der Woche: Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern, Jahr
2024
Mittwoch, 29.10.2025
- (Nr. N060) Bevölkerung nach Art der Krankenversicherung und ohne
Krankenversicherungsschutz, Jahr 2023
- (Nr. 386) Baumschulen (Baumschulbetriebe, -flächen und -kulturen), Jahr 2025
Donnerstag, 30.10.2025
- (Nr. 387) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,
Erwerbslosenquote), September 2025
- (Nr. N061) Zum Weltmännertag am 03.11.: Sterbefälle, Lebenserwartung,
Todesursachen und Krankenhausbehandlungen bei Männern, Jahre 2023/2024
- (Nr. 388) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2025, 10:00 Uhr
- (Nr. 389) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2025 (im Laufe des
Tages)
Freitag, 31.10.2025
- (Nr. 390) Umsatz im Einzelhandel, September 2025
- (Nr. 391) Außenhandelspreise, September 2025
- (Nr. 392) Personal und Kinder in Kindertagesbetreuung, Jahr 2024
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6144317
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen