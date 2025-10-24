JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharmahersteller habe mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, schrieb Richard Vosser am Freitag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Den Ausblick auf 2025 hätten die Franzosen bekräftigt. Erste Hinweise auf 2026 wiesen zudem auf ein profitables Wachstum hin./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 86,95EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

