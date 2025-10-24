    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe im dritten Quartal die Profitabilität überraschend stark gesteigert, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach dem Bericht des Dax-Konzerns./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 381,9EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Christian Cohrs
    Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 360
    Kursziel alt: 360
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00, was einem Rückgang von -5,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe im dritten Quartal die Profitabilität überraschend stark gesteigert, schrieb Christian Cohrs am Freitag …