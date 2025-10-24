WARBURG RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Das dynamische Wachstum setze sich bei Atoss fort, lobte Felix Ellmann am Freitag die jüngsten Geschäftszahlen. Die Margen entwickelten sich stark./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 120EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Felix Ellmann

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 157

Kursziel alt: 157

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

